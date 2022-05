4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

7,36 EUR -1,60% (19.05.2022, 10:12)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

7,38 EUR -0,94% (19.05.2022, 10:37)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UN9



Wiener Börse-Symbol UNIQA-Aktie:

UQA



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Die Gesellschaft betreibt das indirekte Geschäft für den Konzern (UNIQA Insurance Group) und agiert als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation für die operativen Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren ist die UNIQA Group als zentraler Rückversicherer der Konzerngesellschaften tätig. Die UNIQA Group betreibt in der Erstversicherung die Lebens-, Renten- und Krankenversicherung sowie nahezu alle Zweige der Schaden- und Unfallversicherung. Die AG ist im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen österreichischen Häuser Bundesländer-Versicherung und Austria Collegialität entstanden. Derzeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Versicherungsgeschäft in seinen Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. (19.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) unter die Lupe.UNIQA habe ein EBT von EUR 113 Mio. erzielt, was in etwa dem starken Ergebnis des ersten Quartals 2021 entspreche und über den Prognosen der Analysten der RBI von rund EUR 96 Mio. liege. Ausschlaggebend für das bessere Ergebnis seien vor allem die besser als erwartet ausgefallenen Kapitalerträge (EUR 170 Mio. vs. erw. EUR 152 Mio.) gewesen. Die Schaden-Kosten-Quote von 92,8% habe ebenfalls die Prognosen der Analysten der RBI von 93,6% übertroffen, sei aber durch eine etwas geringere Profitabilität im Lebenssegment kompensiert worden.Im ersten Quartal seien keine Wertminderungen auf russische oder ukrainische Anleihen in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht worden. Das Unternehmen habe seinen Ausblick nicht quantifiziert und halte an den Erwartungen von einem Prämienwachstum, einer hohen versicherungstechnischen Profitabilität und einer Schaden-Kosten-Quote und Kostenquote auf dem Niveau des GJ 21 fest.Das GWP-Wachstum habe 4,3% im Jahresvergleich (EUR 1,86 Mrd.) betragen und damit genau den Erwartungen der Analysten der RBI entsprochen.Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb seien mit 3,2% im Jahresvergleich auf EUR 419 Mio. weniger stark als die Prämien gestiegen, was einer Kostenquote von 26,8% entspreche, welche sich im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte habe verbessern können. Auch die Aufwendungen für Versicherungsfälle hätten mit EUR 1.063 Mio. den Erwartungen der Analysten der RBI entsprochen. Die Verteilung zwischen den Segmenten sei jedoch etwas anders ausgefallen, wobei die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung die Prognosen der Analysten der RBI übertroffen habe (92,8% gegenüber 93,6%), habe die Lebensversicherung mit einem EBT-Verlust von EUR 16 Mio. unter den Erwartungen gelegen.Das Kapitalanlageergebnis von EUR 170 Mio. sei ca. EUR 18 Mio. höher gewesen als erwartet. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (Q1 21: EUR 150 Mio.) sei vollständig auf einen Anstieg der laufenden Erträge zurückzuführen, während die realisierten und nicht realisierten Gewinne gegenüber dem Vorjahr relativ unverändert geblieben seien, da im ersten Quartal keine Gewinne aus Immobilien realisiert worden seien.Die bedeutendste negative Entwicklung sei im sonstigen Gesamtergebnis verzeichnet worden, da die Bewertungen von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren um EUR 770 Mio. zurückgegangen seien, was zu einem Rückgang des Buchwerts je Aktie auf EUR 8,70 (Q1 21: EUR 10,80) geführt habe. Gleichzeitig habe sich die aus Sicht der Kapitalausstattung relevantere Solvency II-Quote von 196% zum Jahresende 21 auf 208% verbessert. Beide Effekte seien durch die Zinserhöhungen im ersten Quartal ausgelöst worden.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von UNIQA lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.