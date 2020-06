Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UMT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UMT-Aktie:

2,07 EUR -3,27% (03.06.2020, 13:11)



Tradegate-Aktienkurs UMT-Aktie:

2,08 EUR -5,02% (03.06.2020, 12:33)



ISIN UMT-Aktie:

DE000A2YN702



WKN UMT-Aktie:

A2YN70



Ticker-Symbol UMT-Aktie:

UMDK



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (03.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK).UMT werde voraussichtlich erst Mitte/Ende Juni den Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen. Die jüngst mit dem Management geführten Gespräche hätten den Analysten jedoch darin bestärkt, dass die Jahresziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht worden seien.In Q4/19 habe UMT nach Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit dem in London ansässigen Private-Equity Fonds Kingsbridge Capital Advisors Ltd. die Guidance auf ein Umsatzniveau von 11,5 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge in Höhe von 35% angehoben (zuvor: "Verbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses"). Die deutlich stärkere Umsatzdynamik in H2/19 (+37,7% yoy vs. +7,5% yoy in H1) sowie die signifikant erhöhte EBITDA-Marge von 39,7% (vs. 29,8% in H1/19) führe der Analyst auf eine gestiegene Nachfrage nach Technologie-Beratungsleistungen zurück. Dabei dürften erste positive Impulse im Neugeschäft bereits aus dem Netzwerk des neuen strategischen Partners gekommen sein. Das deutlich niedrigere Nettoergebnis resultiere aus Abschreibungen auf Firmenwerte bzw. Software (HGB-Bilanzierung).Trotz des erfreulichen Wachstums in H2/19 gehe der Analyst zumindest kurzfristig von negativen Effekten durch die Corona-Pandemie aus. Insbesondere Kunden aus den Bereichen Travel, Automotive oder Einzelhandel dürften Projekte verschoben haben. Auf der anderen Seite sollten digitale Geschäftsmodelle im aktuellen Umfeld Rückenwind erhalten, sodass hier nach Lockerung der für die Beratung essentiellen Reisebeschränkungen mit steigenden Beratungsmandaten in H2/20 zu rechnen sei. Aufgrund der nach wie vor geringen Visibilität positioniere sich der Analyst kurz- und mittelfristig konservativer und gehe nun von einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr aus.Die UMT-Aktie habe sich zuletzt trotz operativer Fortschritte deutlich schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt (1Y: -52,3% vs. CDAX: -7,5%). Zurückzuführen sei dies auf die geringe Visibilität des Geschäftsmodells, wodurch ein gewisser Abschlag zur fairen Bewertung auch temporär gerechtfertigt scheine. Auf dem aktuellen Kursniveau werde das Unternehmen jedoch nur noch mit 5,4 Mio. Euro bewertet (EV: 4,6 Mio. Euro), was selbst in einem konservativen Szenario mit Umsatz- und Ergebnisdelle in 2020 und nur sehr geringem Wachstum ab 2021 deutlich zu wenig sei.UMT dürfte 2019 erfolgreich beendet haben. Da das Unternehmen derzeit jedoch Gegenwind im Beratungsgeschäft verspüre, habe der Analyst seine Prognosen gesenkt. Sein Kursziel reduziere sich somit auf 4,80 Euro (zuvor: 8,00 Euro).Da auf dem derzeit sehr niedrigen Kursniveau die Chance überwiegen, bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die UMT-Aktie. (Analyse vom 03.06.2020)