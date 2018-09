Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 14,5 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD).In den letzten Wochen habe es zahlreiche Neuigkeiten im von UMT adressierten Markt für Mobile Payment gegeben.Mediale Aufmerksamkeit für Mobile Payment steige: Ende Juni habe Google als erster großer Player den Start seiner Mobile Payment-Lösung Google Pay in Deutschland verkündet. Seitdem seien mit der Commerzbank (inkl. comdirect), LBBW, Wirecard (boon) sowie den Smartphone-Banken N26 und Revolut die ersten Partner angeschlossen worden. Kurz nach der Einführung von Google Pay hätten auch die Sparkassen und Volksbanken eigene Mobile Payment-Lösungen präsentiert. Beide Institute würden ihre App derzeit jedoch ausschließlich für Android anbieten. Anfang August habe dann auch Apple angekündigt, noch im laufenden Jahr mit Apple Pay in Deutschland zu starten. Wenngleich von Apple selbst noch keine Partner genannt worden seien, hätten sich inzwischen einige Finanzinstitute positiv bzgl. einer Kooperation geäußert (u.a. N26, boon, Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Fidor Bank, Santander). Grundsätzlich bewerte Markmann die erhöhte mediale Aufmerksamkeit für Mobile Payment positiv, da die Akzeptanz in der Bevölkerung dadurch insgesamt zunehmen dürfte.Unterschiede bei der Zahlungsabwicklung: Sowohl Google Pay, Apple Pay als auch die Lösungen der Sparkassen und Volksbanken würden beim Bezahlvorgang am Point of Sale (POS) auf die NFC-Technologie zurückgreifen. Bei Google und Apple werde zwingend eine NFC-fähige Kreditkarte einer Partnerbank benötigt, wohingegen die Sparkassen und Volksbanken ihren Service auch mit einer NFC-fähigen Girocard anbieten würden. Insgesamt erscheine Markmann die UMT-Technologie jedoch stärker auf die Bedürfnisse des deutschen Einzelhandels ausgerichtet. Bei der Payment-Lösung von UMT ist die NFC-Terminalinfrastruktur aufgrund der direkten Kassenanbindung nicht Voraussetzung aber dennoch kompatibel.Positiver Newsflow erwartet: UMT hebe sich nach Erachten des Analysten zudem durch die Kombination von Mobile Payment mit Loyalty-Programmen (wie bei Payback Pay) deutlich vom Wettbewerb ab. Darüber hinaus plane UMT noch in H2 eine eigene Aggregator-App einzuführen. Diese solle es ermöglichen, verschiedene White Label-Lösungen von UMT aber auch von Drittanbietern am POS in einer einheitlichen Bezahlschnittstelle zu bündeln. Damit würde die wesentliche Schwäche von Insellösungen, die selbst keine breite Akzeptanz bieten könnten, gelöst werden. Der Analyst gehe unverändert davon aus, dass es UMT in 2018 gelinge, das avisiert Wachstum im oberen zweistelligen Prozentbereich zu erreichen. Für H1 erwarte der Analyst daher Erlöse von 5,0 Mio. Euro (+61,2% yoy) sowie ein EBIT in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro (+118,8% yoy).UMT sei nach Erachten des Analysten sehr gut positioniert, um an der dynamischen Entwicklung im deutschen Mobile Payment-Markt zu partizipieren und die starke Marktposition weiter auszubauen.Vor dem Hintergrund des erwarteten guten Newsflows bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die UMT-Aktie mit unverändertem Kursziel von 2,10 Euro. (Analyse vom 10.09.2018)