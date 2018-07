Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 14,5 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (05.07.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Covergage für die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108, WKN: 528610, Ticker-Symbol: UMD) mit einer Kaufempfehlung auf.Die UMT AG sei Deutschlands führender Anbieter von Mobile Payment-Lösungen. Das erfolgreichste Produkt Payback Pay verfüge schon heute über mehr als 70 Tsd. Akzeptanzstellen und sei bereits von knapp 15 Mio. Nutzern heruntergeladen worden. Der Mitte 2016 begonnene Rollout der Bezahlfunktion bei den Payback-Partnern im stationären Einzelhandel sollte im kommenden Jahr beendet werden. Damit dürfte UMT gemessen an den Einzelhandelsumsätzen mehr als ein Drittel des Marktes abdecken. Markmann sehe das Unternehmen daher in einer exzellenten Lage, um vom weltweit dynamischen Wachstum des Mobile Payment-Markts (CAGR 2017-19e: 17,7%) zu profitieren.Im Gegensatz zu den international führenden Anbietern wie Apple Pay oder Google Pay benötige die Plattform von UMT keine Kreditkarte, sondern ermögliche die Abwicklung der Transaktionen als SEPA-Lastschrift. Damit seien die UMT-Lösungen genau auf die Bedürfnisse des deutschen Einzelhandels zugeschnitten. Zum einen würden nur rund 30% der Deutschen eine Kreditkarte besitzen, zum anderen würden die hohen Transaktionsgebühren die Händler belasten. Darüber hinaus bündle UMT durch die sehr hohe Transaktionsgeschwindigkeit (Bezahlvorgang im Vergleich zu Bar- oder Kartenzahlungen annähernd doppelt so schnell) sowie die Kombination mit Loyalty-Programmen zur Kundenbindung alle Vorteile von Mobile Payment.Nachdem das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz bereits mehr als habe vervierfachen können, rechne der Analyst für 2018 mit einem weiteren signifikanten Umsatzplus von 71,2% auf 11,1 Mio. Euro. Das Wachstum dürfte dabei wesentlich von steigenden Lizenz- und Transaktionsgebühren ausgehen und die Abhängigkeit von projektgetriebenen Einrichtungsumsätzen und dem margenschwachen B2C-Geschäft (Prelado) spürbar reduzieren. Dieser positive Produktmixeffekt sollte es UMT ermöglichen, die EBIT-Marge im laufenden Jahr auf 20,2% annähernd zu verdoppeln.Markmann sehe UMT aktuell an einem wichtigen Wendepunkt. Nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren sowohl die eigene Plattformtechnologie als auch die Marktabdeckung massiv vorangebracht habe, sollten nun die Transaktionen auf der Plattform und damit die skalierbaren Gebühren spürbar ansteigen. Die hieraus resultierenden Umsatz- und Margenpotenziale sehe Markmann in der aktuellen Marktbewertung mit einem KGV 2018e von 16,5x bzw. einem KGV 2019e von 7,7x noch in keiner Weise reflektiert.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt daher die Coverage der UMT mit einem DCF-basierten Kursziel von 2,10 Euro auf und empfiehlt die Aktie damit zum Kauf. (Analyse vom 05.07.2018)