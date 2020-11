Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Angaben zur BIP-Entwicklung im Vereinigten Königreich zeigen den erwarteten Rückpralleffekt nach der ausgeprägten Schwäche im Vorquartal, so die Analysten der Nord LB.



Die aktuellen Zahlen hätten sich vielleicht noch eine Spur freundlicher präsentieren können, man dürfe aber keinesfalls von einer negativen Überraschung sprechen. Die ökonomischen Probleme Großbritanniens seien nach der Auffassung der Analysten nicht in der Gegenwart zu verorten - sie lägen eindeutig in der näheren Zukunft! (12.11.2020/ac/a/m)



