Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

15,45 EUR +0,46% (11.07.2017, 09:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 17,01 +0,41% (11.07.2017, 10:18)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (11.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) und erhöht sein Kursziel.Der Analyst veröffentliche einen neuen Bericht mit Schwerpunkt auf den Wealth-Management-Bereichen von UBS, Credit Suisse sowie Julius Baer und EFG. Nach einer Analyse der Nettorekrutierung von Kundenberatern und Kreditwachstum scheine die Strategie von UBS im Wealth Management vorsichtiger zu sein als die von CS oder JB. Um den Kundenberaterstamm zu optimieren, habe UBS WM in Q2/2015 begonnen, die Nettozahlen zu verringern, CS habe sich in Q3/2016 angeschlossen. JB hingegen habe die Zahl der Kundenberater 2016 deutlich angehoben. Während JB und CS PB das Kreditwachstum vorangetrieben hätten (wodurch Nettoneugelder und Margen deutlich gestiegen seien), sei der Kreditbestand von UBS WM in den letzten beiden Jahren zurückgegangen.UBS betreibe ein großes IT-Projekt zur Vereinheitlichung der fragmentierten IT-Infrastruktur im WM. Sobald die APAC-Region in die Plattform integriert sei, werde UBS WM etwa 80% seines verwalteten Vermögens auf einer einzigen IT-Plattform verwalten. Dies werde die Grenzkosten um bis zu 20% senken.Da der Gegenwind in den kommenden Jahren nachlassen dürfte, werde das Geschäftsmodell von UBS mit seiner starken Cashflow-Generierung stetige erhebliche Dividendenzuwächse ermöglichen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. In einem optimistischen Szenario würde das Kursziel um 15% steigen. (Analyse vom 11.07.2017)Börsenplätze UBS Group-Aktie: