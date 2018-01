SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (22.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) und erhöht sein Kursziel.Das Nettoergebnis sei in Q4/2017 erwartungsgemäß durch Abschreibungen auf latente Steueransprüche belastet worden und habe mit -2,22 (Vj.: +0,64) Mrd. CHF im Rahmen der Analysten-Erwartung (-2,15 Mrd. CHF) gelegen. Die Q4-Zahlen seien wegen diverser Ankündigungen etwas in den Hintergrund geraten, seien wegen der relativen Schwäche der Investment Bank im Vergleich zu den Vorquartalen "nur" solide ausgefallen.Das Unternehmen möchte zum einen in den nächsten drei Jahren Aktien im Volumen von bis zu 2 Mrd. CHF zurückkaufen. Zugleich strebe die Bank ein jährliches Wachstum der Dividende je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an (bisher: Ausschüttungsquote von mindestens 50% des Nettogewinns). Zum anderen würden die bisherigen Segmente Wealth Management und Wealth Management Americas per 01.02.2018 zu Global Wealth Management zusammengelegt. Der Zusammenschluss sei die logische Weiterentwicklung der zentralen Geschäftseinheit. Die geplanten Aktienrückkäufe werte der Analyst positiv. Sie würden zusammen mit der geänderten Dividendenpolitik eine attraktive Kapitalrückführung für die Aktionäre bilden.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die UBS Group-Aktie bei einem neuen Kursziel von 23,00 (alt: 20,00) CHF weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 22.01.2018)Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:16,195 EUR -1,61% (22.01.2018, 12:38)