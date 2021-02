Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

61,39 EUR +3,84% (25.02.2021, 21:30)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

75,00 USD +4,28% (25.02.2021, 21:18)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (25.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Twitter wolle bis Ende 2023 seinen Jahresumsatz auf 7,5 Milliarden Dollar verdoppeln. Die Zahl der täglichen Nutzer, die der Dienst mit seiner Werbung erreiche, solle bis dahin von zuletzt 192 Millionen auf 315 Millionen steigen. Twitter habe die Ziele am Donnerstag zu einem Investoren-Event gesetzt. Sie seien an der Börse gut aufgenommen worden: Die Twitter-Aktie habe im US-Handel derzeit um knapp sieben Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr habe Twitter den Umsatz um 7,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar (gut drei Milliarden Euro) gesteigert.Twitter erziele fast seinen gesamten Umsatz mit Werbung. Das könne zum Beispiel die Möglichkeit sein, Tweets mit Produktwerbung für Geld in die Timelines der Nutzer zu bringen. Die Anzeigen würden in der Web-Version und Twitters eigener App angezeigt. Deshalb sei die Firma dazu übergegangen, nur die Zahl der mit Werbung erreichbaren Nutzer als relevante Größe zu nennen. Der Dienst denke auch über Abo-Geschäftsmodelle nach. Laut Medienberichten könnte etwa eine Bezahlversion der auf professionelle Nutzer ausgerichteten App Tweetdeck eingeführt werden.Twitter habe bei Vorlage aktueller Quartalszahlen bereits betont, dass die Verbannung des Ex-US-Präsidenten Donald Trump von der Plattform Anfang Januar das Wachstum nicht gebremst habe. Das sei befürchtet worden, da Trump einer der bekanntesten Twitter-Nutzer mit rund 80 Millionen Abonnenten gewesen sei. Er sei nach der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol und seinen Sympathie-Bekundungen für die Angreifer dauerhaft bei Twitter gesperrt worden.Im Gegenteil - die Aktie von Twitter sei derzeit kaum mehr zu bremsen. Am heutigen Donnerstag habe das Papier bei 80,75 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Anleger, die bei der Twitter-Aktie engagiert seien, würden die Gewinne laufen lassen. Ein Neueinsteig drängt sich nach der extremen Rallye zuletzt aber derzeit nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Twitter-Aktie. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:64,73 EUR +8,01% (25.02.2021, 17:35)