Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,29 EUR -0,26% (04.05.2022, 15:02)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,395 EUR -0,34% (04.05.2022, 14:33)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

48,87 USD -0,55% (03.05.2022, 22:02)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Nach einer möglichen Übernahme von Twitter erwäge Tech-Milliardär Elon Musk, Gebühren für den Online-Dienst einzuführen. "Twitter wird für gelegentliche Nutzer immer kostenlos sein, für gewerbliche/staatliche Nutzer aber vielleicht ein wenig kosten", habe er am Dienstag getwittert. Musk wolle Twitter für 54,20 Dollar je Aktie übernehmen.Musk habe Twitter vorgeworfen, die Redefreiheit auf der Plattform zu stark einzuschränken. Musk habe sich mit dem Twitter-Verwaltungsrat auf einen rund 44 Milliarden Dollar schweren Deal geeinigt, sei aber darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionäre ihre Anteile abtreten würden. Twitter und Musk möchten die Übernahme bis Jahresende abschließen.Twitter verdiene sein Geld zurzeit fast ausschließlich mit Werbung, hauptsächlich in Form von Tweets, die Unternehmen für Geld in den Nachrichtenstrom von Nutzern einbringen könnten. Musk habe bereits vor Beginn seiner Übernahme-Attacke geschrieben, er finde Abo-Modelle für Dienste wie Twitter besser und halte den Fokus für falsch, weil dies großen Konzernen zu viel Macht gebe. Zwischen Werbekunden und Online-Plattformen gebe es immer wieder Spannungen, wenn dort etwa extreme Beiträge auftauchen würden, neben denen sie ihre Produkte nicht platziert sehen möchten.Twitter experimentiere bereits mit Abo-Geschäftsmodellen in seinem Angebot Blue, das unter anderem in den USA verfügbar sei. Kunden von Twitter Blue könnten unter anderem bis zu 30 Sekunden lang fertige Tweets verändern. Auch würden Tweet-Serien besser lesbar angezeigt, und es gebe die Möglichkeit, gespeicherte Tweets in Ordnern zu organisieren. Das Abo koste in den USA 2,99 Dollar im Monat. Es habe auch Hinweise darauf gegeben, dass Twitter für seine Tweetdeck-Software, mit der man den Dienst komfortabler und ohne Werbung nutzen könne, Gebühren verlangen könnte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: