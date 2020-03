Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist der Betreiber des weltweit führenden Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (03.03.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.

Der Kurznachrichtendienst habe einen neuen Großaktionär: Paul Singer beteilige sich mit seiner Investmentgesellschaft Elliott Management mit über 1 Mrd. USD an Twitter. Das habe am Montag zum Kursfeuerwerk geführt. Aber nicht der Einstieg selbst sorge für Euphorie unter den Anlegern, sondern die erste lautstarke Forderung des aktivistischen Investors.

Singer erwerbe 3,5% am Gesamtunternehmen. Seinen gewonnen Einfluss wolle er nutzen, um CEO und Mitgründer Jack Dorsey zu feuern. Hintergrund: Singer sei mit Dorseys Amtsführung unzufrieden. Der Firmenlenker von Twitter habe gleichzeitig den Chefposten beim FinTech-Unternehmen Square inne. Das Fass zum Überlaufen habe Dorseys Plan gebracht, bis zu sechs Monate in Afrika verbringen zu wollen. Dadurch fehle es ihm an der nötigen Aufmerksamkeit für Twitter, kritisiere Singer. Mit seiner Forderung sei Singer nicht allein. Erst im Dezember 2019 habe sich Investor Scott Galloway in einem offenen Brief an Twitter-Manager Omid Kordestani beschwert.

Charttechnisch rücke die Twitter-Aktie in eine spannende Ausgangslage. Nach den deutlichen Kurszuwächsen springe sie über die 50-Tage-Linie bei 34,10 USD. Der nächste Widerstand lauere im Bereich der 200-Tage-Linie bei 36,64 USD. Werde diese Marke auf Schlusskursbasis übersprungen, entstehe ein technisches Kaufsignal.

Fundamental laufe es für das US-Unternehmen wieder besser: Erstmalig habe das Twitter im vierten Quartal 2019 den Umsatz von über 1 Mrd. USD geknackt. 2019 habe Twitter 152 Mio. aktive Nutzer gezählt, das entspreche einem Nutzerwachstum von 21% im Vergleich zum Vorjahr.