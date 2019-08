NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (08.08.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Twitter: Auf Turnaround-Kurs - AktienanalyseDie Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) hat derzeit einen Lauf: Um mehr als 45 Prozent ging es seit Januar nach oben, auf aktuell 41,73 Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Papier liege damit wieder komfortabel über dem Ausgabepreis von 26 Dollar. Für den jüngsten Schub hätten Ende Juli die Quartalszahlen gesorgt. Zwar hinke der Kurznachrichtendienst in Sachen Profitabilität den anderen Tech-Riesen aus Kalifornien weiterhin hinterher. Twitter habe im zweiten Quartal bei einem Umsatz von 841 Mio. Dollar (plus 18 Prozent) lediglich ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 76 Mio. Dollar (Vorjahr: 80 Mio. Dollar) erwirtschaftet - mache eine Marge von neun Prozent.Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, denen Twitter Werbeanzeigen zeigen könne, habe binnen drei Monaten allerdings deutlich, von 134 auf 139 Mio. Dollar, zugelegt. Die Erwartungen seien damit um Längen geschlagen worden. Experten hätten lediglich mit einem Anstieg auf 135,4 Mio. gerechnet. "Das starke Wachstum zeigt, dass Twitter-Nutzer sich länger aufhalten, und das dürften die Anzeigenkunden honorieren", so Analystin Jasmine Enberg von eMarketer.Ebenfalls überraschend: Unter dem Strich habe Twitter dank einer Steuergutschrift einen Gewinn von 1,1 Mrd. Dollar oder 1,43 Dollar pro Aktie verbucht. Das zweite Quartal 2018 hatte Twitter mit einem Reingewinn von 100 Mio. Dollar oder 13 Cent je Anteilsschein abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2019)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:37,58 EUR +1,76% (08.08.2019, 14:16)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:37,48 EUR +0,63% (08.08.2019, 13:13)