Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

19,94 EUR +2,05% (29.01.2018, 18:43)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

24,75 USD +1,98% (29.01.2018, 18:29)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (29.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Das Papier des Kurznachrichtendienstes könne deutlich steigen. Der Grund: Wieder einmal würden Übernahmegerüchte durchs Netz schwirren. Als potenzielle Käufer würden Salesforce und Tencent gehandelt.Ähnliche Spekulationen hätten bereits im Oktober 2016 für einen 30-prozentigen Kursanstieg gesorgt. Es seien Dementi und ein Kursrückgang gefolgt. Salesforce-CEO Marc Benioff habe gesagt, dass er nicht an Twitter interessiert sei, denn der Kurznachrichtendienst passe überhaupt nicht zu seinem Unternehmen. Tatsächlich seien Überschneidungspunkte nicht gegeben. Eine mögliche Einbindung und Analyse von Twitter, um einen Mehrwert für die Salesforce-Kunden zu erzielen, wäre auch möglich, ohne sich das schwächelnde Geschäft von Twitter aufzuhalsen.Sicherlich würde Twitter gut zum Portfolio von Tencent passen. Angesichts der politischen Situation sei eine solche Übernahme aber äußerst unwahrscheinlich. So verbiete die chinesische Regierung die Nutzung Twitters im eigenen Land. In den USA hingegen sei Twitter ein wichtiger Teil der politischen Willensbildung. Unwahrscheinlich also, dass die US-Regierung einem chinesischen Medienunternehmen - und damit der chinesischen Regierung - Zugriff auf dieses demokratische Element gewährt.Twitter-Anleger könnten sich über die erneute Übernahmespekulation freuen. DER AKTIONÄR rate, die Gewinne bei der Twitter-Aktie laufen zu lassen und weiterhin auf den möglichen Turnaround oder die tatsächliche Übernahme zu spekulieren. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:20,00 EUR +5,60% (29.01.2018, 17:35)