ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (23.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter müsse einen herben Rückschlag hinnehmen: Der für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand Anthony Noto habe seinen Rücktritt eingereicht und werde als Chef beim hauptsächlich im Bereich Studentenkredite tätigen FinTech-Unternehmen SoFi anheuern.Die Twitter-Aktie reagiere auf diese Nachricht mit Kursverlusten. Der im Oktober begonnene Aufwärtstrend gerate damit in Gefahr. Investierte Anleger sollten vorerst abwarten und dabei bleiben. Die Hoffnung auch auf eine geschäftliche Trendwende beim US-Kurznachrichtendienst sei immer noch da, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Twitter-Aktie:18,72 Euro -1,78% (23.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:18,54 Euro -2,63% (23.01.2018, 22:00)NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:USD 22,795 -2,25% (23.01.2018, 21:49)