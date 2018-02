NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (15.02.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die zuletzt thematisierten "2 B’s" - sprich der Bruch eines übergeordneten Abwärtstrends sowie der Abschluss einer tragfähigen Bodenbildung - als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Wende zum Besseren hätten ihre Wirkung auf die Twitter-Aktie nicht verfehlt. Inzwischen sei die untere Umkehr abgeschlossen worden, so dass sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 36 USD ergebe. Dieses Kursziel harmoniere bestens mit verschiedenen Tiefpunkten, die der Technologietitel in den Jahren 2014 und 2015 in diesem Dunstkreis ausgeprägt habe. Jenseits dieses Levels markiere das Hoch vom Juli 2015 bei 38,82 EUR das nächste Anlaufziel. Rückenwind komme dabei unverändert seitens des trendfolgenden MACD, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell "long" positioniert sei. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe.Schließlich können technisch motivierte Anleger die jüngste Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (29,68 USD zu 27,08 USD) als Absicherung für neue wie auch bestehende Engagements bei der Twitter-Aktie heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:27,01 EUR +1,24% (15.02.2018, 09:15)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:27,26 EUR +0,66% (15.02.2018, 09:32)