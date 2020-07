Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

29,70 EUR -5,02% (16.07.2020, 08:16)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

35,67 USD +3,75% (15.07.2020, 22:10)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die Twitter-Konten vieler amerikanischer Prominenter wie Elon Musk, Barack Obama, Joe Biden und anderer seien für eine Betrugsmasche mit der Kryptowährung Bitcoin missbraucht worden. Es handele sich möglicherweise um den größten Betrugsfall, wo Prominentendaten für betrügerische Zwecke eingesetzt worden seien. Dieser "Hack" stelle die Sicherheit beim Kurznachrichtendienst in Frage.Wie Twitter erklärt habe, werde der Vorfall untersucht. Der Unternehmenschef Jack Dorsey verspreche Aufklärung. Sobald die Firma "ein besseres Verständnis" von dem habe, was passiert sei, werde man die Öffentlichkeit so ausführlich wie möglich darüber informieren, habe Dorsey über den eigenen Dienst mitgeteilt.Twitter habe die Sicherheitsvorkehrungen weiter verschärft, nachdem Unbekannte vor knapp einem Jahr Nachrichten über den Account des Firmenchefs Jack Dorsey verbreitet hätten. Der US-Konzern habe damals erklärt, seine Systeme seien nicht gehackt worden, aber eine Sicherheitslücke bei Dorseys Mobilfunk-Anbieter habe das Versenden der Tweets per SMS zugelassen.Twitter wolle seine Plattform von irreführenden Nachrichten und Missbrauch schützen. Wichtig sei, dass der Dienst schnell die Umstände aufkläre und kommuniziere, wie der Hack habe geschehen können. Die Börse werde auch eine konsequente Überprüfung der Sicherheitsstrategie verlangen. Langfristig könnte dieser Sicherheitsvorfall damit zur technischen Optimierung der Twitter-Plattform führen und auch für neues Nutzerwachstum sorgen. "Der Aktionär" bleibe für die Zukunft Twitters bullish, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:30,565 EUR +2,22% (15.07.2020, 17:35)