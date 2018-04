Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der fortschreitende Zinserhöhungszyklus der US-FED, die strukturellen Defizite der Türkei sowie die hohe Teuerungsrate werden den Abwertungsdruck auf die Türkische Lira (TRY) kurz- bis mittelfristig aufrecht halten, so die Analysten der HSH Nordbank AG,



Die CBT habe bislang nicht ausreichend und mandatsgetreu mit Zinsanpassungen reagiert. Aber nur hierdurch könne das Investorenvertrauen zurückzugewonnen und die Inflations- und Abwertungsspirale beendet werden. Die Analysten der HSH Nordbank AG würden erwarten - trotz stark politisierter Notenbankpolitik - ein deutliches Zeichen an den Währungsmarkt und somit eine Zinsanhebung. Trotzdem bleibe bis zum Wahltermin im Juni die Lira voraussichtlich von einer erhöhten Volatilität geprägt und könnte sich noch weiter abschwächen, besonders vor dem Hintergrund eines kurzfristigen US-Dollar-Comebacks infolge des wahrscheinlichen Zinsschritts im Juni. Mittel- bis langfristig würden die Analysten eine Stabilisierung der Lira auf aktuellem Niveau erwarten, da vor allem die Überhitzungstendenzen der Wirtschaft abnehmen würden. (25.04.2018/ac/a/m)





