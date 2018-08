Paris (www.aktiencheck.de) - Die Lage in der Türkei hat sich zuletzt dramatisch zugespitzt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Noch nicht über den BergNachdem die Notenbank den Kreditinstituten durch eine Senkung der Mindestreserveanforderungen neue Liquidität zur Verfügung gestellt habe und Devisen-Tauschgeschäfte türkischer Banken mit ausländischen Investoren weiter eingeschränkt worden seien, habe sich die Lage am Währungsmarkt in den vergangenen Tagen zwar wieder etwas beruhigt, mehr aber auch nicht. Nun müsse es vor allem darum gehen, das Vertrauen der Investoren nachhaltig zurückzugewinnen. Dieses Ziel wäre etwa mit einer kräftigen Leitzinserhöhung zu erreichen. Den Internationalen Währungsfonds um Hilfe zu bitten dürfte die Situation wohl ebenfalls entspannen, doch davon möchte Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan Medienberichten zufolge nach wie vor nichts wissen. (Ausgabe vom 17.08.2018) (17.08.2018/ac/a/m)