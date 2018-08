In der Türkei gebe es ein etwas ungewöhnliches System, bei dem Geschäftsbanken Gold verwenden könnten, um den Reservenbedarf bei der Zentralbank zu decken. Im Jahr 2017 seien der Türkischen Zentralbank 187,7 Tonnen Gold von Geschäftsbanken (in Reserve) zugeflossen. Kombiniere man diese beiden Quellen der Ströme zur Zentralbank, so seien die Goldzuflüsse in die Türkei die höchsten aller Zentralbanken gewesen.



Ein Teil der Antwort werde sich natürlich darauf beziehen, ob der in der Türkei herrschende Stress vorübergehend sei oder ob er eskalieren werde. Die Experten könnten hier keine sinnvolle Präzision anbieten.



Wenn jedoch die Gefahr, dass türkisches Gold verkauft werde, seinen Preis belaste, was könnte diese Bedrohung aufhalten? Die Türkische Zentralbank könnte andere Währungen verkaufen, bevor sie Gold anrühre. Das könnte eine tragfähige Strategie für die Zentralbank sein, d.h. Währungen anderer Länder zu benachteiligen und nicht "staatenloses" Gold.



Die Geschäftsbanken scheinen in den letzten Monaten ihre Goldreserven bei der Zentralbank reduziert zu haben, so die Experten von WisdomTree Europe. Die Türkische Zentralbank habe zwischen April und Juni 2018 einen Abfluss von 27,5 Tonnen aus dieser Quelle verzeichnet, wodurch die meisten der 30,7 Tonnen Zuflüsse von Januar bis März 2018 wieder zunichte gemacht worden seien. Wenn Geschäftsbanken und ihre Kunden im Panikzustand des Landes mehr Gold abheben würden, werde Gold eindeutig seine traditionelle Rolle spielen. Was für den Goldpreis positiv wäre.



Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Regierung drakonische Maßnahmen ergreife, um zu verhindern, dass sich die Haushalte mit ihrem Gold absichern würden. Das sei nicht ohne Grund. 1933 habe die Roosevelt-Administration in den USA eine Anordnung des Präsidenten unterzeichnet, die "das Horten von Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikaten innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten verbietet". Das Goldverbot habe bis 1974 gedauert. Solche Aktionen würden das Gold sicherlich zu einem begehrten Gut an anderer Stelle machen. Die Rhetorik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gehe bereits in diese Richtung. Am Freitag habe er gesagt: "Wenn jemand Dollar, Euro oder Gold unter dem Kopfkissen hat, sollte er das bei der Bank umtauschen." Die Beschlagnahme von Vermögenswerten sei kein undenkbarer Schritt für einen Führer mit größenwahnsinnigen Tendenzen.



Gold reagiere nicht immer schnell auf Stressereignisse. Türkisch-spezifische Themen könnten den Preis vorübergehend stärker belasten als Währungskrisen in Ländern, in denen die Zentralbank wenig Gold halte. Der heutige niedrige Preis könnte Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt bieten. (13.08.2018/ac/a/m)





