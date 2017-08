Trotz der hohen politischen Unsicherheit profitiere die Türkei zudem weiterhin vom Zustrom ausländischer Direktinvestitionen, wenn auch zuletzt nur noch im geringerem Maße als in den vergangenen zehn Jahren. Das Bekleidungsunternehmen C&A beispielsweise habe zwar seine Filialen an die Konkurrenz verkauft und die Parfümeriekette Douglas habe sich aus der Türkei zurückgezogen. Demgegenüber habe Media Markt ein Umsatzplus von 19 Prozent in 2016 erzielt. Die Deutsche Post plane bis 2019 weitere Investitionen in der Türkei. Aufgrund der etablierten Produktionsstandorte internationaler Unternehmen habe sich die Türkei mittlerweile in die Lieferketten der Unternehmen integriert. Die Nähe zu wichtigen Absatzmärkten in Europa und relativ niedrige Löhne würden das Land attraktiv machen. Der Export habe innerhalb der zurückliegenden zehn Jahre einen Zuwachs von durchschnittlich fünf Prozent jährlich verzeichnet.



Positiv falle auch der Aktienmarkt auf. Trotz der hohen Unsicherheit boome der Markt in der Türkei. So habe der die 100 wichtigsten Aktiengesellschaften der Istanbul Stock Exchange messende Standardwerteindex ISE 100 in den zurückliegenden Wochen die magische Marke von 100.000 Punkten erklommen. Hohe Schwankungen würden schon seit jeher die Kursverläufe auf dem wichtigsten Parkett am Bosporus prägen und von den Investoren starke Nerven verlangen. Allerdings seien diese im laufenden Kalenderjahr 2017 auch belohnt worden. Der ISE 100 habe im ersten Halbjahr 2017, gemessen in der Heimatwährung Türkische Lira, um mehr als 28 Prozent zugelegt und sich damit unter die Top-5-Aktienmärkte weltweit eingereiht. Messe man die Wertentwicklung ausgehend vom Tief in 2003, habe der ISE 100 um mehr als 800 Prozent zugelegt.



Und trotz der starken Kursgewinne sei der Gesamtmarkt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gut 10 im Vergleich zu anderen Wachstumsmärkten immer noch günstig. Der MSCI Emerging Markets weise derzeit zum Beispiel ein KGV von mehr als 12 auf. Allerdings könnte der Abschlag angesichts der gestiegenen Risiken auch gerechtfertigt sein. Trotzdem, türkische Aktien seien nicht teuer. Vor allem auch im Vergleich zur gesamten Wirtschaftsleistung des Landes erscheine die Bewertung attraktiv. Ein Indikator dafür sei das Verhältnis der Marktkapitalisierung zum BIP, das derzeit bei weniger als 30 Prozent liege. Das Verhältnis sei ein Hinweis dafür, wie hoch der Aktienmarkt im Vergleich zur gesamten Wirtschaftsleistung bewertet sei. Verglichen mit der Einzelwertanalyse ähnele diese Kennzahl dem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Je niedriger dieses sei, desto günstiger sei der Aktienmarkt bewertet. Für den deutschen Aktienmarkt liege diese Kennzahl bei aktuell circa 50 Prozent.



Die niedrige Bewertung finde sich auch in der Einzelwertanalyse wieder. Einige Unternehmen, die zu den größten am türkischen Aktienmarkt gehören würden, würden überwiegend relativ niedrige Bewertungen aufweisen. Neben dem Bankensektor würden dabei vor allem Industriewerte und Konsum-Aktien eine dominante Rolle spielen.



Wichtige Unternehmen am Finanzplatz Istanbul seien unter diesem Gesichtspunkt die beiden führenden Banken Turkiye Garantie Bankasi und Akbank, die zusammen nahezu 19 Prozent des ISE 100 ausmachen würden und damit hoch gewichtet seien. Ein weiteres wichtiges Indexmitglied unter den großen Werten stelle Bim Birlesik Magazalar dar. Das Unternehmen betreibe mittlerweile mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäfte in der Türkei und sei auch über die Landesgrenzen hinaus beispielsweise in Marokko und Ägypten aktiv.



Die Koc Holding sei nach Umsätzen gemessen die größte Industrie- und Dienstleistungs-Holding des Landes und unter anderem in den Bereichen Energie, Automobile, Konsumgüter und Finanzen tätig. Die Gruppe habe in 2016 17,7 Milliarden Euro Umsatz bei einem Exportanteil von mehr als 29 Prozent erwirtschaftet. Zum Konglomerat würden unter anderem vier der fünf größten Industrieunternehmen des Landes gehören: Ford Otosan, Arcelik, Topas und Turkiye Petrol Rafinerileri.



Die Aktie der Turkiye Petrol Rafinerileri (ISIN TRATUPRS91E8 / WKN 895925), auch Tüpras genannt, repräsentiere das größte ölverarbeitende Unternehmen im Land, an dem auch die Koc Holding maßgeblich beteiligt sei. Turkcell Iletisim Hizmetleri oder auch Turkcell sei der größte Mobilfunkanbieter des Landes. Das Unternehmen verfüge neben dem Listing an der Heimatbörse Istanbul auch als einziges türkisches Unternehmen über eine Notiz an der New York Stock Exchange als ADS (American Depositary Shares).



Im Falle der Türkei sei es schwer, ein pauschales "kaufen" oder "nicht kaufen" auszusprechen. Es gebe erhebliche Risiken, aber eben auch erhebliche Chancen. Um dem Rechnung zu tragen, scheine Stock-Picking angebracht, und nicht eine Investition in den Gesamtmarkt. Einige türkische Aktien seien zudem günstiger als der Gesamtmarkt bewertet und könnten sich somit mittelfristig besser entwickeln als der ISE 100. Zudem könnten sie sich in Korrekturphasen besser halten. (Ausgabe August 2017) (01.08.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit galt die Türkei für Anleger als Paradies, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Kräftige Kursgewinne an der Börse in Istanbul, der Istanbul Stock Exchange, hätten das Bild geprägt. Das habe sich bis heute nicht grundsätzlich geändert. Die Börse boome immer noch, doch am Bosporus seien einige dunkle Wolken aufgezogen. Als Anleger sollte man darauf achten. Dabei solle die problematische Entwicklung in Sachen Politik, die erheblich zur Verunsicherung unter den Investoren beitrage, außer Acht gelassen werden. Die Analysten würden sich an dieser Stelle auf die wirtschaftlichen Faktoren beschränken wollen.Auf der Negativseite stünden die Inflation und die große Abhängigkeit von ausländischen Krediten. Das von der türkischen Notenbank eingeführte Inflationsziel sehe eine Zielrate für die jährliche Teuerung von fünf Prozent - mit einer Schwankungsbreite von plus/minus zwei Prozent - vor. Laut dem jüngsten Bericht der Notenbank habe die jährliche Inflationsrate im Juni allerdings noch bei stattlichen 10,9 Prozent gelegen. Sie sei damit aber schwächer als im Vormonat ausgefallen (11,7 Prozent). Vor allem die Preise von Lebensmitteln würden die Inflationsrate beeinflussen. So hätten zuletzt die günstigeren Nahrungsmittelpreise zu circa 75 Prozent zum Preisrückgang im Juni im Vergleich zum Vormonat beigetragen. Daneben würden auch die Bereiche Gesundheit und Transport als Preistreiber gelten. In der Vergangenheit habe zudem der Verfall des Außenwerts der Türkischen Lira über die Importe etwa von Rohstoffen zusätzlich für Preisdruck gesorgt. Das Komitee der türkischen Notenbank werde deshalb wohl die restriktive Geldpolitik vorerst beibehalten. Die Leitzinsen lägen derzeit bei 9,25 Prozent.Zusätzliche Risiken würden in der Abhängigkeit von ausländischen Kreditgebern lauern. So würden laut Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) neben spanischen und deutschen Banken auch französische und italienische Geldhäuser den Löwenanteil der Darlehen an türkische Schuldner stemmen. Internationale Ratingagenturen würden eine Investition in türkische Staatsanleihen mit erhöhten Risiken verbunden sehen und die Kreditwürdigkeit der Türkei auf "Ramschniveau" einstufen. Sollten die ausländischen Geldhäuser gezwungen sein, Risiken in ihren Bilanzen abzubauen, könnte die Regierung in Ankara in Finanzierungsschwierigkeiten kommen.Die demografische Struktur des Landes lasse noch viel Wachstumspotenzial erwarten. So beziffere sich der Anteil der insgesamt rund 80 Millionen Türken unter 35 Jahren auf 60 Prozent der Bevölkerung, was auf einen weiterhin dynamisch wachsenden Konsum hindeute. Analysten würden daher in den nächsten zehn Jahren auf der Basis eines noch dynamischeren Wirtschaftswachstums von jährlich durchschnittlich fünf Prozent eine Zunahme der Wirtschaftsleistung erwarten, mit der das Land in den Kreis der zwölf größten Wirtschaftsnationen weltweit vorrücke.