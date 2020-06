Wien (www.aktiencheck.de) - In der Türkei hat Präsident Erdogan eine Lockerung einiger Beschränkungen angekündigt, beispielsweise für Restaurants und Hotels, nachdem die Corona-Fallzahlen inzwischen deutlich zurückgehen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Notenbank habe unterdessen erwartungsgemäß den Leitzins weiter gesenkt auf 8,25%. Analysten würden für 2020 im Durchschnitt einen Rückgang des BIP um 3,5% erwarten. Mit einem ambitionierten Kreditvergabeprogramm wolle der Staat die Konjunktur ankurbeln und hoffe, ein Schrumpfen der Wirtschaft im laufenden Jahr zu verhindern. Freilich sei bereits das bisherige Wachstum sehr stark mittels massiver Kreditausweitung bewerkstelligt worden.Die Munition der türkischen Notenbank zur Verteidigung der Lira sei unterdessen weitgehend aufgebraucht. Um fast 90% habe die Lira in den letzten drei Jahren gegenüber dem Dollar nachgegeben. Ein Gang zum IWF könnte helfen, doch es sei sehr fraglich, ob sich Präsident Erdogan den damit verbundenen Konditionen unterwerfen wolle. Die weitgehend ausgehebelte Gewaltenteilung in der Türkei und die kaum vorhandene Aufsicht über die Staatsfinanzen könnten ernsthafte Hindernisse für den IWF sein. Der türkische Aktienmarkt habe im Mai weiter zugelegt; der Aktienindex in Istanbul sei um mehr als 3,5% gestiegen. (Ausgabe Juni 2020) (15.06.2020/ac/a/m)