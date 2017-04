Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Linz (www.aktiencheck.de) - Am Freitag überraschte das Wirtschaftswachstum in der Türkei positiv, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Bruttoinlandsprodukt sei im Vorjahr um 2,6% gestiegen. Das bedeute, dass es gelungen sei, die Verluste vom dritten Quartal (nach dem Putschversuch) bis Jahresende wieder wettzumachen. Der Devisenmarkt sei aber von den Wirtschaftsdaten nicht begeistert gewesen, da diese auf einer neuen Berechnungsmethodik basiert hätten, wodurch auch historische Werte nach oben korrigiert worden seien. Trotz einer Erholung der Türkischen Lira (TRY) im Februar notiere EUR/TRY um mehr als 20% höher als vor zwölf Monaten. Dies habe wesentlich dazu beigetragen, dass das Preisniveau laut gestern veröffentlichten Daten im März um 11,3% im Jahresvergleich gestiegen sei. So hoch sei die Inflationsrate zuletzt 2008 gewesen. (04.04.2017/ac/a/m)