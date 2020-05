Der Türkischen Lira fehle damit je gliche geldpolitische Unterstützung. Die Lira habe gegenüber dem US-Dollar seit Jahresbeginn rund 16% gegenüber dem US-Dollar verloren und sei damit eine der schwächsten Währungen weltweit. Dabei hätten Zentralbank und Staatsbanken in den vergangenen Monaten die Lira mit hohen Dollar-Verkäufen von geschätzt mindestens 20 Mrd. US-Dollar gestützt. Die Zentralbank habe sich gleichzeitig u.a. über Swap-Geschäfte US-Dollar von türkischen Geschäftsbanken geliehen, um ihre Währungsreserven zu stärken. Per Ende März hätten diese Geschäfte knapp 30 Mrd. US-Dollar ausgemacht. Auch ohne Bereinigung um diese Milliarden seien die Brutto-Währungsreserven in Höhe von knapp 90 Mrd. US-Dollar (einschließlich der Goldbestände im Wert von rund 30 Mrd. US-Dollar) ein schwaches Liquiditätspolster angesichts von Auslandsschulden in Höhe von 168 Mrd. US-Dollar, die allein in den kommenden zwölf Monaten fällig würden.



Im Tempo der vergangenen Monate könne die Notenbank ihre Eingriffe daher nicht lange fortführen. Zudem werde das Vertrauen der Märkte durch immer neue Restriktionen geschwächt. So seien zuletzt die Verbreitung von "irreführenden Informationen" untersagt und drei internationale Großbanken vom Handel mit türkischen Banken ausgeschlossen worden. Die Kombination aus Rezession, wegbrechender Tourismuseinnahmen, lockerer Geldpolitik, beschränkter Finanzierungsmöglichkeiten auf dem internationalen Kapitalmarkt und der zu erwartenden Reduzierung der Stützungskäufe seitens der Zentralbank würden für die kommenden Monate eine weitere deutliche Abwertung der Lira erwarten lassen. Die Regierung setze auf Hilfen von anderen G20-Zentralbanken, vor alle m der FED. Sollten diese ausbleiben, werde ein Hilfeersuchen an den IWF wahrscheinlicher.



Die türkische Wirtschaft dürfte noch für einige Monate stark unter der Corona-Pandemie leiden. Mit der Corona-Krise verschärfe sich die Gefahr, dass die Leistungsbilanz wieder deutlich ins Minus rutsche. Die Abwertung der Lira verteuere den Schuldendienst auf die Auslandsschulden, wodurch insbesondere der Unternehmenssektor stark getroffen werde.



Der EMBIG-Spread für türkische Anleihen sei auf über 700 Bp gestiegen, was der höchste Wert seit 17 Jahren sei. Trotz insgesamt eher niedriger Staatsschulden bereite die hohe Auslandsverschuldung, die niedrigen Währungsreserven und der wirtschaftspolitische Kurs des Landes seit langem Sorge. Der IWF würde im Falle eines Hilfsprogramms wohl feststellen, dass die öffentliche Verschuldung (rund 35% des BIP) tragbar sei. Eine Restrukturierung wäre daher selbst in diesem Falle eher unwahrscheinlich. Mit einem IWF-Programm wäre eine Abkehr vom unorthodoxen wirtschaftspolitischen Kurs verbunden, weshalb es von den Märkten mit großer Erleichterung aufgenommen würde. Für Präsident Erdogan wäre ein Hilfeersuchen an den IWF allerdings das Eingeständnis seines Scheiterns. (Ausgabe vom 08.05.2020) (11.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Anzahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus in der Türkei zuletzt gesunken ist, bleibt sie mit rund 2.000 Personen so hoch, dass Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis auf weiteres bestehen bleiben dürften, so die Analysten der DekaBank.Der wichtige Tourismussektor werde von der Pandemie in jedem Falle stark getroffen. Auch die Industrie leide unter Corona: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im April von 48,1 auf 33,4 Punkte gesunken. Die Analysten hätten ihre BIP-Prognose für 2020 von +1,4% auf -2,8% revidiert. Während die türkische Regierung mit Konjunkturhilfen bislang eher zurückhaltend agiere, setze die Notenbank ihren Zinssenkungskurs fort. Am 22. April habe sie den Leitzins um 100 Bp auf 8,75% gesenkt. Kurz darauf habe sie ihre Inflationsprognose für das Jahresende von 8,2% auf 7,4% gesenkt, was aus Sicht der Analysten ein Hinweis darauf sei, dass der Zins weiter gesenkt werden solle.