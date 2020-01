In den USA sehe das anders aus: Das Repräsentantenhaus habe bereits ein Sanktionspaket verabschiedet, das wohl auch eine Mehrheit im Senat finden werde. US-Präsident Trump, dem eigentlich an einem guten Verhältnis zu Erdogan gelegen sei, dürfte aufgrund seiner schwierigen innenpolitischen Situation die Sanktionen mittragen, um nicht auf Konfrontationskurs zum Kongress zu gehen. Eine weitere Verschlechterung im Verhältnis der beiden Nato-Partner sei damit absehbar. Der politische Schaden wäre vor allem für die Nato groß. Der wirtschaftliche Schaden für die Türkei wäre dagegen überschaubar, da mit den Sanktionen nur einzelne Personen und Unternehmen getroffen würden.



Die türkische Wirtschaft bleibe unterdessen auf moderatem Erholungskurs. Noch sei die Dynamik jedoch so verhalten, dass kein neuer Druck auf die Leistungsbilanz entstehe. Auch der Inflationstrend sei abwärts gerichtet, auch wenn es aufgrund von Basiseffekten im November und Dezember zu Anstiegen auf zuletzt 11,8% gekommen sei. Gleichzeitig sei die Türkische Lira aufgrund der angedrohten US-Sanktionen unter Druck gekommen und habe nach verschiedenen Berichten von türkischen Staatsbanken gestützt werden müssen. In diesem Umfeld würden die Analysten es für wahrscheinlich halten, dass die türkische Notenbank am 16. Januar den Leitzins zunächst unverändert bei 12% belasse. Bis Ende des Jahres würden sie aber weitere Senkungen auf 10% erwarten.



Der Währungsverfall 2018 habe zu einem Anstieg der Insolvenzen geführt. Die Investitionstätigkeit werde noch für einige Quartale unter der schwachen Kreditvergabe der Privatbanken leiden. Langfristig müsste die Türkei ihr Wachstumsmodell stärker auf Exporte ausrichten, um das Problem in der Leistungsbilanz nachhaltig in den Griff zu bekommen.



Politische Fehlentwicklungen, das über Jahre hohe Leistungsbilanzdefizit, steigende Auslandsverschuldung und der Glaubwürdigkeitsverlust der Geldpolitik hätten dazu geführt, dass die drei großen Ratingagenturen die Türkei in den vergangenen Jahren herabgestuft hätten. S&P (auf B+) und Moody’s (auf B1) hätten das Rating in den Single-B -Bereich gesenkt, was zuvor seit 2005 nicht mehr der Fall gewesen sei. Die wirtschaftliche Stabilisierung spreche aber dafür, dass das Rating nicht weiter herabgestuft werde. Fitch habe am 1. November den Ratingausblick auf stabil angehoben und damit der Entwicklung Rechnung getragen. (Analyse vom 14.01.2020) (16.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Innenpolitisch ist die Position des türkischen Staatspräsidenten Erdogan geschwächt: Ihm wird die Hauptschuld an den Wirtschaftsproblemen zugeschrieben, die seit der Währungskrise von 2018 auf dem Land lasten, so die Analysten der DekaBank.Dies habe maßgeblich zu den schwachen Wahlergebnissen im vergangenen Jahr beigetragen. Besonders schmerzlich sei der Sieg der Opposition bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul gewesen. In der Folge hätten sich zwei frühere Mitstreiter von Erdogan losgesagt und würden nun eigene Parteien gründen bzw. hätten dies bereits getan. Durch den Wechsel von Abgeordneten seiner Partei zu den Neugründungen dürfte die Regierungsmehrheit im Parlament schrumpfen, aber wohl nicht verlorengehen. In dieser Situation setze Erdogan einmal mehr auf außenpolitische Profilierung und Konfrontation mit dem Westen.