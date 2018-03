Fisher Investments glaube weder, dass die Importzölle auf Stahl und Aluminium einen globalen Handelskrieg auslösen, noch dass ihre wirtschaftlichen Auswirkungen eine globale Rezession bewirken könnten. Weltweit würden 1,6 Milliarden Tonnen Stahl produziert, die USA würden mit rund 31 Tonnen gerade einmal 1,9 Prozent davon importieren. Noch sei auch nicht klar, ob alle Exportländer gleichermaßen von den Zöllen betroffen seien, weil sich die Maßnahme explizit gegen China richte. Chinas Stahlausfuhren lägen bei 108 Millionen Tonnen, was rund 13 Prozent der Gesamtproduktion ausmache. Von diesen 108 Millionen Tonnen würden allerdings nur 2,4 Millionen Tonnen in Nafta-Staaten gehen (Daten für die USA gebe es nicht).



Fisher Investments bringe es auf die Punkt: "Es ist schwer vorstellbar, dass das eine harte Landung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bewirkt, speziell wenn man berücksichtigt, dass die Chinesen seit Jahren versuchen, ihren Output zu verringern, weil sie eine globale Überproduktion wahrnehmen!" Bei Aluminium seien die Größenordnungen noch einmal deutlich geringer - die USA hätten 2017 Bauxit und Aluminium im Wert von rund 16,2 Milliarden US-Dollar importiert, was weniger als einem Prozent des GDPs entspreche.



Auch die von vielen Kommentatoren in den USA geäußerte Angst vor einem globalen Aufschaukeln der Situation, weil die betroffenen Staaten und Regionen zu Gegenmaßnahmen greifen würden, halte Fischer Investments für übertrieben. Auch frühere Präsidenten hätten diverse Zölle eingeführt, ohne dass dies zu einer Eskalation geführte habe. Unter Präsident Obama seien etwa Importsteuern auf Reifen, Solarpaneele und Stahl erhoben worden. Und auch George W. Bush habe 2002 Zölle auf Stahlimporte eingeführt, die 2003 von der WTO als nicht zulässig beurteilt und in der Folge aufgehoben worden seien.



Obwohl die neuen Zölle gesamtwirtschaftlich irrelevant seien, müsse man doch davon ausgehen, dass es Gewinner und Verlierer der Situation geben werde. 2002 hätten die Zölle auf Stahl zu einem Verlust von rund 200.000 Arbeitsplätzen in den USA geführt. So mache die Importsteuer auf Aluminium Bierdosen ebenso teurer wie Flugzeuge. Kostendruck in einigen wenigen Branchen reiche in der Regel aber nicht aus, um eine Rezession auszulösen. (05.03.2018/ac/a/m)





Abgesehen von lokalen Stahl- und Aluminiumerzeugern, so könnte man befürchten, seien alle Branchen, die auch Metall verarbeiten würden, negativ betroffen. Immerhin habe die Trump-Administration einen 25-prozentigen Zoll auf Stahl und zehn Prozent bei Aluminium angekündigt.