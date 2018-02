Wien (www.aktiencheck.de) - Im Lichte der Erhöhung der US-Verteidigungsausgaben gewannen die Aktien von Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (+3,3%) und Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648) (+1,3%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



General Dynamics (ISIN US3695501086/ WKN 851143) habe den anfänglichen Kursabschlag (auf -1,2%) verringert. Das Rüstungsunternehmen kaufe das IT-Dienstleistungsunternehmen CSRA Inc. (ISIN US12650T1043/ WKN A143T8) für USD 6,8 Mrd. in bar. CSRA seien daraufhin 31% in die Höhe geschossen. Inklusive Schulden habe die Transaktion einen Wert von rund USD 9,6 Mrd.



In den USA würden heute unter anderem der Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) vorbörslich und das Versicherungsunternehmen MetLife (ISIN US59156R1086/ WKN 934623) sowie der Finanzdienstleister Western Union (ISIN US9598021098/ WKN A0LA17) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. In Europa würden neben TUI (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) und METRO (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) noch die französische Investmentbank Natixis (ISIN FR0000120685/ WKN 853760) sowie am Abend um 19 Uhr Telekom Austria (ISIN AT0000720008/ WKN 588811) berichten. (13.02.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.