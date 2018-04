Sein jüngster "Deal" sei die Einführung von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium. Vertreter der EU hätten erreichen können, dass ihre Exporte vorübergehend von den neuen Zöllen ausgenommen würden. Europa bzw. Deutschland seien aber noch nicht aus dem Fokus des US-Präsidenten. Zum einen seien die Schutzzölle für Europa nicht Dauerhaft ausgesetzt und zum anderen kämen von Donald Trump immer wieder höchst emotionale Einlassungen über die hohen europäischen Autoexporte ("Warum kaufen diese Europäer nicht mehr von unseren großartigen Autos?").



Das Damoklesschwert höherer Zölle schwebt also weiter über uns und schlüge es zu, könnte dies der deutschen Außenwirtschaft schaden, so die Analysten der Helaba. Seien doch die USA mit einem Volumen von 111,5 Mrd. Euro (2017) der wichtigste Exportmarkt der Bundesrepublik. Dies gelte noch mehr für Hessen, wo der US-Anteil an den Ausfuhren mit 12% sogar höher sei als im Bundesdurchschnitt (8,7%). Zwar gehöre Deutschland zu den Ländern mit der höchsten regionalen Diversifizierung seiner Exporte. Nichtsdestotrotz bestehe gerade bei Fahrzeugen ein großes Klumpenrisiko. Schließlich komme fast die Hälfte des deutschen Handelsüberschusses mit den USA von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen.



Wie sollten Deutschland bzw. die EU also auf die trumpsche Handelspolitik reagieren? Es helfe vermutlich nicht, Trump davon überzeugen zu wollen, dass seine Vorgehensweise für alle Seiten nur Verluste bringen würde. Wie habe schon René Descartes vor Jahrhunderten festgestellt: "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe."



Trump betone immer wieder, dass es ihm um Fairness gehe, wodurch die USA wieder großartig würden. Für ihn seien Handelsdefizite der Beweis dafür, dass die anderen Länder die USA über den Tisch ziehen würden. Würden diese tatsächlich durch massive Importbeschränkungen zurückgeführt, litten gerade auch die US-Konsumenten. Er scheine somit absolute Verluste in Kauf zu nehmen, wenn sich dadurch seine relative Position verbessere.



Es gehe also um die Erhöhung seines Selbstwertgefühls. Dies sei gar nicht so außergewöhnlich bei Menschen, wie die sozialpsychologische Forschung auch bezüglich anderer Staats- und Regierungschefs in der Welt zeige. Die öffentliche Androhung von Vergeltung sei in einem solchem Fall die denkbar ungünstigste Vorgehensweise. Damit fühle Trump sich weiter angegriffen und lasse die Situation eskalieren. Vielmehr empfehle es sich, ihn zu loben, anstatt ihn herauszufordern. Ein Ansatzpunkt für die Europäer wäre, Trump als Macher fairer Bedingungen für den transatlantischen Handel auszuzeichnen, indem die Tür zu einem Freihandelsabkommen zwischen den EU und den USA geöffnet werde. Seien es doch die Europäer gewesen, die dieses Abkommen hätten einschlafen lassen. (26.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donald Trump hält die Welt in Trab, so die Analysten der Helaba.Nicht erst seit seinem Wahlsieg im November 2016 trumpfe er immer wieder mit "fantastischen" Ideen auf. Unberechenbarkeit sei vermutlich das Wort, das am häufigsten im Zusammenhang mit ihm genannt werde. Sei er wirklich so unkalkulierbar oder tue er einfach nur das, was er schon im Wahlkampf angekündigt habe?Von seinen Plänen habe Trump bereits einiges umgesetzt. Unmittelbar nach Amtsantritt habe er den Ausstieg aus der Trans-Pacific Partnership (TPP) verkündet. Die Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA) werde mit Blick vor allem auf Mexiko neu verhandelt. Mittlerweile sei eine Steuerreform implementiert, die die Steuersätze massiv senke und Anreize zur Repatriierung von Auslandsgewinnen schaffe. Auch die Bankenregulierung solle zurückgefahren werden. Mitte März habe er Prototypen für den Bau der Mauer zu Mexiko besichtigt.