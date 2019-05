Die chinesische Delegation habe jedoch wenig Grund nun einzuknicken. Die heimische Wirtschaft habe sich in den letzten Monaten stabilisiert und auch die chinesische Führung habe beobachten können, wie die US-Regierung auf den letzten Abverkauf an den US-Märkten Ende letzten Jahres reagiert habe. Anstatt die Verhandlungen zu beschleunigen, könnten sie die Tweets daher in die Länge ziehen.



Den Chinesischen Yuan (CNY) hätten die Kurznachrichten auf Twitter natürlich nicht unberührt gelassen. In einer ersten Reaktion habe die chinesische Währung gegenüber US-Dollar und Euro deutlich nachgegeben. Die Differenz im Wechselkurs zwischen dem auf dem Festland gehandelten CNY und dem international gehandelten CNH sei zu Beginn des Tages auf den höchsten Stand seit 2016 gestiegen, was als Risikoindikator gelte. Sowohl dieser Unterschied, als auch die Währung selbst hätten sich im Laufe des Tages allerdings stabilisieren können, so dass sich die Verluste des CNY zum Euro bei 0,5 Prozent eingependelt hätten.



Gleich zu Beginn des gestrigen Asien-Handels habe die Chinesische Zentralbank zudem eine Absenkung des Mindestreservesatzes für kleinere Banken angekündigt. Die Maßnahme scheine ein Versuch zu sein, die negativen Effekte der Rückschritte in den Verhandlungen mit den USA abzufedern. Eine weitere Eskalation oder gar ein Abbruch der Verhandlungen könnten den Renminbi weiter schwächen. Würden sich die Drohungen Trumps hingegen lediglich als ein temporärer Rücksetzer in den Gesprächen erweisen, dürfte sich der Renminbi wieder stabilisieren. (07.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich hatten Analysten mit einem positiven Ende der Handelsgespräche zwischen China und den USA noch in dieser Woche gerechnet, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Stattdessen dürfte sich der Handelsstreit weiter hinziehen. Mit dem US-Aktienleitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nahe Allzeithoch und der US-Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit 49 Jahren habe sich Donald Trump am Wochenende gedacht: Die Ausgangslage könnte nicht besser sein. Folglich habe er sich entschieden, in den Handelsgesprächen mit China den Druck zu erhöhen. Via Twitter habe er angekündigt, Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar am Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Weitere Waren im Wert von rund 325 Mrd. US-Dollar, die bisher noch nicht mit Strafzöllen belegt seien, sollten in Kürze folgen.