Anleger hätten dieses Jahr erneut sowohl vermeintlich langfristige strukturelle Gewinner als auch defensive Aktien bevorzugt und eine Abneigung gegenüber Unternehmen gezeigt, die als wirtschaftlich sensitiver oder verwundbarer aufgrund von einschneidenden Veränderungen durch technologischen Wandel gelten würden.



Diese Trends hätten sich vor allem in den letzten Wochen verschärft und würden sich inzwischen durch sehr breite Bewertungsspreads bemerkbar machen. Während Substanzaktien (Value) stabile absolute Erträge aufweisen würden, sei der Abstand zu Wachstumsaktien (Growth) so groß wie seit den späten 1990er Jahren nicht mehr. Innerhalb des Value-Segments gibt es sowohl Bereiche, die unsere Experten bevorzugen (darunter hochwertige Finanzunternehmen sowie Konsumunternehmen, die Disruptionen gegenüberstehen, sich aber besser entwickeln dürften als erwartet) jedoch auch Bereiche, die sie meiden, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.



Regional gebe es momentan keine besonderen Präferenzen. Europa und Großbritannien seien am unbeliebtesten, würden aber auf Interesse konträrer Investoren stoßen. Schwellenländeraktien lägen irgendwo zwischen fair bewertet und günstig und US-Aktien würden eher teuer bewertet wirken (was angesichts der überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten für US-Unternehmen verständlich sei). (12.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz schwacher Konjunkturdaten und Unternehmensgewinne sowie einer Verschlechterung der Nachrichtenlage im internationalen Handelskonflikt verlief die erste Jahreshälfte für Aktienanleger sehr positiv, so Paul Quinsee, Managing Director und Global Head of Equities von J.P. Morgan Asset Management.Zwar bewerten unsere Investmentexperten die Aussichten etwas vorsichtiger, unserer Ansicht nach gibt es aber keinen Grund, sich offensiv vom Aktienengagement abzuwenden, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.