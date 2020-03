Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit dem aktuellen Fall der sogenannten "sicheren Häfen", wie Gold und Bundesanleihen, fallen mittlerweile auch die Notierungen nahezu aller anderen Anlageklassen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.



Seit Anfang März hätten auch Bitcoin und andere Kryptowährungen deutlich nachgegeben. Anders als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 bestünden die Liquiditätsengpässe aber nicht bei Banken, sondern bei großen Kapitalanlegern. Wenn diese in einer Phase massiver Aktienkursverluste Liquidität benötigen würden - bspw. weil sie die Hinterlegung von Sicherheiten für Derivatepositionen erhöhen müssten (Margin Call) -, würden sie Anlagen mit noch vorhandenen Gewinnen oder geringeren Verlusten verkaufen. Die Liquidität im Bankensystem hingegen sei von den Notenbanken durch Zinssenkungen und langfristige zinsgünstige Refinanzierungsmöglichkeiten maximal unterstützt worden, bevor ein Vertrauensverlust gegenüber Geschäftsbanken entstehe wie vor zwölf Jahren.



Zur Sicherung der Versorgung mit US-Dollar-Liquidität hätten sechs Zentralbanken, unter anderem die EZB und die FED zudem eine konzertierte Aktion mit u.a. zusätzlichen und günstigeren Leihgeschäften umgesetzt. In den USA seien die Leitzinsen innerhalb von zwei Wochen um 1,50 Prozent nahe an die Nullgrenze geschleust und ein neues Wertpapierkaufprogramm mit einem Volumen in Höhe von 700 Mrd. Euro aufgelegt worden. Allerdings hätten alle geldpolitischen Notmaßnahmen selbst gebündelt bisher nicht für eine Stabilisierung der Kurse sorgen können. Es komme jetzt vor allem auf die Politik der Regierungen an, um eine weitere Ausbreitung des Virus und eine Corona-bedingte Konkurswelle operativ gesunder Unternehmen zu vermeiden. Kurzfristig brauche es positive Nachrichten aus medizinischer Sicht, also sich stabilisierende Neuinfektionszahlen, um Käufer zu ermutigen. Wo sich das Tief befinde, könne daher derzeit niemand prognostizieren, weil vergleichbare historische Erfahrungen fehlen würden. (17.03.2020/ac/a/m)



