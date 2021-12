Viele der langfristigen Wachstumsthemen, die bereits vor der Pandemie existiert und sich in der Folge verstärkt hätten, würden bestehen bleiben. Dazu würden der Übergang zu E-Commerce und die damit verbundene Zunahme des elektronischen Zahlungsverkehrs, das Wachstum von Cloud Computing und Software-as-a-Service-Anwendungen sowie Innovationen im Gesundheitswesen gehören.



Während der Pandemie habe man beobachten können, dass bestimmte Unternehmen, die über die nötige Größe und Bilanzstärke verfügen würden, um in die Digitalisierung zu investieren, Marktanteile gewinnen würden, die in einem normaleren Marktumfeld erst nach mehreren Jahren erreicht worden wären. Die Experten würden Chancen für die Digitalisierung sehen, das Wachstum in allen Wirtschaftssektoren weiter voranzutreiben auch in weniger offensichtlichen Marktsegmenten wie der Industrie. So seien sie beispielsweise der Meinung, dass Ausgaben für die Lieferketteninfrastruktur und die Automatisierung von Fertigungsprozessen das Wachstum von Unternehmen, die diese Trends berücksichtigen würden, ankurbeln könnten, und dass dieses Wachstumspotenzial vom Markt möglicherweise nicht in vollem Umfang erkannt werde.



Die Experten hätten in den zyklischen Sektoren in der Konjunkturerholung einen soliden Aufschwung erlebt, seien jedoch der Meinung, dass die Anleger bei ihrem Exposure in diesen Bereichen selektiv vorgehen müssten. Viele Unternehmen in den Werkstoff- und Investitionsgüter-Segmenten hätten sich aufgrund des raschen Anstiegs der Rohstoffpreise auf ein Niveau weit über den Kursen vor der Pandemie erholt. Die Experten seien der Meinung, dass in diesen Bereichen Vorsicht geboten sei, während der Markt bestimme, ob das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestehen bleibe und die Rohstoffpreise weiterhin hoch bleiben würden.



In der Reisebranche hätten sich einige Unternehmen erholt und würden nun einen deutlich höheren Marktwert als vor der Corona-Krise verzeichnen, auch wenn sie noch Jahre davon entfernt sein könnten, die Gewinne und Cashflows von vor der Pandemie zu erreichen. Im Gegensatz dazu seien einige Unternehmen mit solideren Bilanzen in der Lage zu investieren und ihren Marktanteil auszubauen gewesen, anstatt sich nach der Pandemie auf den Schuldenabbau konzentrieren zu müssen.



Obwohl sich die Experten der weiterhin bestehenden Risiken bewusst seien, würden sei immer noch erhebliche Chancen am Markt sehen. Sie würden weiterhin die Inflation der Inputkosten und der Arbeitskosten beobachten und prüfen, wie sich diese Faktoren nach Jahren allgemeiner Rentabilitätsverbesserung auf die Gewinnspannen der Unternehmen auswirken würden. Sie würden es weiterhin wichtig finden, Unternehmen mit Preissetzungsmacht und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren, die dazu beitragen könnten, das Inflationspotenzial zu bekämpfen.



Auch die politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Infrastrukturgesetz, der Schuldenobergrenze und der Steuerreform würden die Experten im Auge behalten. Die Auswirkungen der Steuerreform auf die Ausgaben der Verbraucher und die Auswirkungen auf die Aktionärsrenditen und das künftige Investitionsvolumen der Unternehmen müssten unbedingt verfolgt werden.



Angesichts der potenziell höheren Volatilität und der steigenden Inflation würden die Experten es weiterhin für wichtig halten, Unternehmen zu finden, die ihren Kunden einen bedeutenden wirtschaftlichen Nutzen bieten und gleichzeitig einen konstanten freien Cashflow generieren und ihr Kapital erfolgreich einsetzen würden. Die Experten seien der Meinung, dass diese Unternehmen unabhängig von kurzfristigen Veränderungen im Anlageumfeld besser für langfristiges Wachstum positioniert seien. (20.12.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Delta-Variante hat die ohnehin schon problematische wirtschaftliche Erholung verlangsamt, so Jeremiah Buckley, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Schwierigkeiten in den Lieferketten und auf dem Arbeitsmarkt - die länger andauern würden, als die Experten und die meisten Investoren ursprünglich erwartet hätten - hätten die Inflation angeheizt. Trotz dieser Herausforderungen würden die Experten weiterhin eine zunehmende Konjunkturbelebung sehen.2021 habe die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), deutlich zugenommen. Andere wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsquote, Einzelhandelsumsätze und Einkaufsmanagerindices (PMI) würden jedoch weiterhin positiv tendieren. Für die US-Wirtschaft, die in hohem Maße von Verbraucherausgaben abhänge, seien die Verkaufszahlen des Einzelhandels zu Beginn der Weihnachtseinkaufssaison besonders vielversprechend. Die vorläufigen Einzelhandelsumsätze seien im Oktober saisonbereinigt um 1,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dies zeige die hohe Kaufbereitschaft und -kraft der Verbraucher trotz des inflationären Gegenwinds.Die Experten seien davon überzeugt, dass Verbraucher in den kommenden Quartalen dank hoher Spareinlagen, einer deutlichen Aufwertung des Aktien- und Immobilienmarktes und eines stärkere Beschäftigungswachstum hohe Ausgaben tätigen könnten. Kontinuierliche Impfungen, die Weiterentwicklung des zusätzlichen medizinischen Fortschritts zur Behandlung von Corona und die Abschwächung der Delta-Variante dürften dazu führen, dass allmählich wieder mehr Arbeitnehmer beschäftigt würden und die derzeitigen Lieferengpässe abgebaut würden.Obgleich die Märkte in den letzten Monaten auf oder positivnahe ihren Allzeithochs gehandelt worden seien, würden die Experten bullish gegenüber US-Aktien bleiben, insbesondere im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren, wo die Spreads auf einem historisch engen Niveau bleiben würden. Obwohl die Renditen von Staatsanleihen gestiegen seien, als die FED eine möglicherweise weniger akkommodierende Politik angedeutet habe, sehe die Gewinnrendite des S&P 500-Index im Vergleich zur Rendite zehnjähriger Staatsanleihen weiterhin relativ attraktiv aus.