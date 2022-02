NASDAQ-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

27,97 USD -1,86% (18.02.2022, 22:00)



ISIN TripAdvisor-Aktie:

US8969452015



WKN TripAdvisor-Aktie:

A1JRLK



Ticker-Symbol TripAdvisor-Aktie:

T6A



NASDAQ-Symbol TripAdvisor-Aktie:

TRIP



Kurzprofil TripAdvisor Inc.:



TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) gehört zu den führenden Online-Reiseplanern. Das US-Unternehmen betreibt die Internetseite tripadvisor.com und bietet Recherchemöglichkeiten mit Rezensionen und Meinungen der Nutzer und Kunden, die bestimmte Ausflugsziele und Unterkünfte betreffen. TripAdvisor generiert sein Einkommen durch klick- und anzeigenbasierte Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und Buchungsgebühren. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TripAdvisor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Reiseplaners TripAdvisor Inc. (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) unter die Lupe.Die zuletzt veröffentlichten Zahlen des US-Unternehmen seien durchwachsen ausgefallen. Das habe v.a. daran gelegen, dass der neue Premium-Service Viator von TripAdvisor nicht so eingeschlagen habe wie erhofft. Das Geschäft lauf aber insagesamt gut und es gebe sogar mittlerweile Überlegungen, Viator abzuspalten und ein IPO zu machen. Als potenzieller Käufer käme z.B. der Apartment-Vermittler Airbnb in Frage. Hinzukomme die Reopening-Fantasie bei TripAdvisor. Die Aktie sei eine interessante Depotbeimischung, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TripAdvisor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:24,50 EUR -0,81% (21.02.2022, 14:58)