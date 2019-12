Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Traumhaus-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Traumhaus-Aktie:

16,00 EUR +1,91% (05.12.2019, 12:10)



ISIN Traumhaus-Aktie:

DE000A2NB7S2



WKN Traumhaus-Aktie: A2NB7S

A2NB7S



Ticker-Symbol Traumhaus-Aktie: TRU

TRU



Kurzprofil Traumhaus AG:



Die Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2, WKN: A2NB7S, Ticker-Symbol: TRU), gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. (05.12.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Traumhaus: Erfreuliches erstes Halbjahr - Kapitalerhöhung läuft - AktienanalyseIm August dieses Jahres stellten wir in unserer Printausgabe AnlegerPlus erstmals die im hessischen Wiesbaden beheimatete Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2, WKN: A2NB7S, Ticker-Symbol: TRU) bei einem splitbereinigten Kurs von 14,75 Euro vor, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Wie die jüngste Entwicklung zeige, sei die Vorstellung zum richtigen Zeitpunkt gekommen.Das 1993 gegründete Unternehmen biete standardisierte Reihen- und Doppelhäuser an, wobei darauf Wert gelegt werde, dass durchgängig alle Prozessschritte, von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Liegenschaften abgedeckt würden. Damit besetze die Traumhaus AG eine attraktive Marktlücke in Zeiten steigender Mieten und Immobilienpreise.Nachdem das Unternehmen 2018 eine Gesamtleistung von 66 Mio. Euro habe vorweisen können, solle 2019 ein Konzernumsatz von 90 Mio. Euro erreicht werden. Dabei sei die Gesellschaft auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen, wie die Halbjahreszahlen zeigen würden. Im Bereich Bau seien bis zum Ende des ersten Halbjahres 2019 insgesamt 132 Haus-/Wohnungseinheiten planmäßig fertiggestellt und an die Kunden übergeben worden, eineinhalbmal so viele Einheiten wie im Vorjahreszeitraum. Bis zum Ende des Jahres sollten von den im Bau befindlichen 370 Einheiten noch weitere 168 fertiggestellt und übergeben werden. In der Projektentwicklung sei die Baurechtschaffung einiger Großprojekte fast abgeschlossen, Bauanträge für 70 Einheiten seien schon eingereicht worden, für 200 Einheiten würden die Anträge noch 2019 gestellt. Bei vier neuen Projekten sei der Vertrieb mit insgesamt 118 Einheiten gestartet, insgesamt seien im ersten Halbjahr 224 Einheiten reserviert worden.Unter der Annahme, dass die Kapitalerhöhung komplett platziert werde, belaufe sich die Zahl der ausgegebenen Aktien dann auf 4,666 Millionen Stück. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von fast 16 Euro errechne sich so eine Marktkapitalisierung von knapp 75 Mio. Euro. Sollten die Wachstumsziele einer weiteren Umsatzsteigerung von 20% für 2020 eingehalten werden können, sei diese Bewertung nicht zu teuer.Bereits engagierte Anleger sollten die Traumhaus-Aktie weiter im Depot halten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". Das Kursziel von 24,25 Euro bleibe ebenso gültig wie das Stop-Loss-Limit von 11,75 Euro. (Ausgabe 12/2019)