NASDAQ-Aktienkurs Tractor Supply-Aktie:

187,62 EUR +4,14% (22.04.2021, 16:59)



ISIN Tractor Supply-Aktie:

US8923561067



WKN Tractor Supply-Aktie:

889826



Ticker-Symbol Tractor Supply-Aktie:

TR4



NASDAQ-Symbol Tractor Supply-Aktie:

TSCO



Kurzprofil Tractor Supply Company:



Tractor Supply Company (ISIN: US8923561067, WKN: 889826, Ticker-Symbol: TR4, NASDAQ-Symbol: TSCO) mit Sitz in Brentwood, Tennessee, ist eine amerikanische landwirtschaftliche Einzelhandelskette, die Produkte für Heimwerker, Landwirtschaft, Rasen- und Gartenpflege, Viehzucht, Pferde- und Haustierpflege anbietet. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tractor Supply-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Tractor Supply Company (ISIN: US8923561067, WKN: 889826, Ticker-Symbol: TR4, NASDAQ-Symbol: TSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen der landwirtschaftlichen Einzelhandelskette Tractor Supply hätten die Erwartungen deutlich übertroffen. Vorbörslich sei die Aktie auf ein neues Hoch gestiegen. Man könne damit nicht viel verkehrt machen. Tractor Supply ist ein kleines Basisinvestment in dem Bereich, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tractor Supply-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tractor Supply-Aktie:156,15 EUR +4,24% (22.04.2021, 16:34)