Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

77,51 EUR -0,95% (04.08.2021, 11:32)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

9.970 JPY -0,85% (04.08.2021)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (04.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) von 8.100 auf 9.200 JPY.Der japanische Konzern habe wie viele Konkurrenten mit starken Zahlen im vergangenen Quartal, die über den Markterwartungen gelegen hätten, überzeugt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die starken Ergebnisse dürfte insbesondere auf umfangreiche Sparmaßnahmen, nachgeholte Autokäufe und eine Konzentration auf margenstarkes Geschäft zurückzuführen sein. Toyota komme bisher deutlich besser durch die Corona-Krise als viele Konkurrenten und leide auch weniger unter dem gegenwärtigen Chipmangel. Der Autokonzern sei aber noch recht stark dem Verbrennungsmotor verhaftet, wenngleich man im Bereich Hybrid-Fahrzeuge die führende Position einnehme. Im letzten Geschäftsjahr hätten die Japaner 2,087 Mio. hybrid-elektrische Autos sowie 59.000 Plug-in-Hybride verkauft. Weniger überzeugen könne Toyota bei den batterie-elektrischen Autos, von denen der Konzern 2020/21 nur rund 6.000 Stück habe absetzen können, für das laufende Geschäftsjahr seien auch nur 20.000 Einheiten geplant. Mit den Beteiligungen an Subaru, Mazda und Suzuki habe der Konzern seinen Einflussbereich in den letzten Jahren ausgebaut.Mit Blick auf das gegenwärtige Bewertungsniveau bekräftigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Toyota Motor-Aktie und hebt das Kursziel von 8.100 auf 9.200 JPY an. (Analyse vom 04.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Toyota Motor Corp.": Keine vorhanden.Börsenplätze Toyota Motor-Aktie: