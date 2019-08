Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (02.08.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) von 6.700 auf 6.600 JPY.Der japanische Autokonzern habe aufgrund der gegenwärtigen Stärke des Yens seinen Ausblick verschlechtert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nichtsdestotrotz habe Toyota Absatz, Umsatz und insbesondere das operative Ergebnis steigern können. Geld verdiene das Unternehmen v.a. in Asien, wo die Margen recht auskömmlich seien. Toyota sei bei den Fahrzeug-Verkäufen weltweit gegen den Trend gewachsen und habe im ersten Halbjahr 2019 mit 5,311 Mio. Fahrzeugen 1,9% mehr Einheiten verkaufen können als vor Jahresfrist. Damit hätten die Japaner die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi überholt, die "nur" 5,21 Mio. (-5,9%) Fahrzeuge habe absetzen können. Volkswagen habe im ersten Halbjahr mit 5,365 Mio. Autos 2,8% weniger Einheiten ausgeliefert, bleibe jedoch größter Automobil-Hersteller der Welt. Größe sei aber nicht alles. Zudem werde die Zusammenarbeit von Toyota mit den beiden japanischen Mitbewerbern Mazda (auch kapitalmäßig unterlegt) und Suzuki (ausgedehnt auf Indien) intensiver, so dass sich mittelfristig deutliche Kosteneinsparungen bei Einkauf sowie Forschung & Entwicklung realisieren lassen sollten. Ein neuer japanischer Automobil-Riese scheine sich zu formen.Mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld sowie das operative Geschäft bleibt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Toyota Motor-Aktie mit einem von 6.700 auf 6.600 JPY reduzierten Kursziel. (Analyse vom 02.08.2019)Börsenplätze Toyota Motor-Aktie: