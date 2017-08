Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

48,60 EUR +2,36% (04.08.2017, 14:47)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (04.08.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF), erhöht aber das Kursziel von 5.300 auf 5.600 JPY.Nachdem die im Mai veröffentlichten Jahresziele nicht sonderlich ambitioniert gewesen seien, habe die Unternehmensführung diese jetzt v.a. bei den Ergebnisgrößen deutlich angehoben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im letzten Jahr sei Mitsubishi Teil der Renault-Nissan-Allianz geworden, jetzt lehne sich Mazda, das ohne großen Partner kaum überlebensfähig sein dürfte, stärker an Toyota an. Toyota und Mazda würden dies nun mit einer Kapitalbeteiligung untermauern. Außerdem würden beide Unternehmen ein gemeinsames Werk in den USA errichten, was als Reaktion auf Trumpsche Protektionismus-Äußerungen interpretiert werden können. Bereits Mitte 2015 hätten Toyota und Mazda einelangfristige Partnerschaft vereinbart.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Toyota Motor-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 5.300 auf 5.600 JPY angehoben. (Analyse vom 04.08.2017)