Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 64,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 27.08.2019 58,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 14.08.2019 56,00 Buy HSBC Gordon Gray 07.08.2019 52,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 07.08.2019 60,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 26.07.2019 60,00 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 26.07.2019 70,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 26.07.2019 52,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.07.2019 57,00 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 25.07.2019 61,00 Buy UBS AG Jon Rigby 25.07.2019

FR0000120271



850727



TOTB



FP



TTFNF



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.

Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (28.08.2019/ac/a/a)







Courbevoie (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 oder 52,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. hat am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 veröffentlicht.Beim französischen Ölkonzern Total S.A. haben ein niedrigerer Gas- und Ölpreis im zweiten Quartal auf das Ergebnis gedrückt - dies geht aus einer am 25. Juli vorliegenden Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX hervor. Dies habe auch ein neuer Rekord bei der Hydrocarbon-Produktion nicht wettmachen können. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 2,9 Milliarden Euro zurückgegangen.Der Mittelzufluss habe sich hingegen um fast ein Fünftel erhöht. Während eine wirtschaftliche Abschwächung schon seit Monaten auf die Rohstoffpreise drücke, zeige der jahrelange Sparkurs des Unternehmens seine Wirkung. Total wäre in der Lage gewesen, seine Aufwendungen und Dividenden bei einem Ölpreis von weniger als 50 US-Dollar pro Barrel zu decken, was weit unter dem aktuellen Niveau liege, habe Unternehmenschef, Patrick Pouyanne, erklärt.Zudem habe Pouyanne angekündigt, Unternehmensteile im Wert von 5 Milliarden Euro im laufenden und kommenden Jahr zu verkaufen. Der überwiegende Teil gehöre zum Bereich der Exploration und Produktion, dazu zählten auch Felder mit hohen technischen Kosten wie etwa die kürzlich verkauften Nordsee-Felder, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom US-Analysehaus Bernstein Research: Analyst Oswald Clint hat die Einstufung für auf "outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die allgemeinen Kostentrends etwa mit Blick auf Zulieferer, Schiffsanbieter und anderes seien weiterhin positiv für die großen europäischen Ölkonzerne, schrieb Clint in einer am Dienstag, 27. August, vorliegenden Branchenstudie. Daher rüttele selbst das Risiko größerer Investitionen der Ölmultis nicht an seiner positiven Einschätzung der Branche. Anleger sollten die Kursschwächen im August daher nutzen, auch wegen der rekordhohen freien Mittelzuflüsse (Free Cashflow) der Konzerne.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick: