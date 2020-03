Die Industriewelt stehe still. VW und Daimler würden die Produktion stoppen, Airlines würden Flüge aussetzen, Geschäfte würden schließen. Während Politiker beschwichtigen würden, dass niemand arbeitslos werde, spreche IfW-Chef Gabriel Felbermayr Klartext: "Das wird die Mutter aller Rezessionen." Seine Rechnung: Halbiere sich die Wirtschaftstätigkeit nur einen Monat lang, koste das fürs Jahr 2020 vier Prozent Wachstum.



Wir stecken mitten in der größten Wirtschafts- und Aktienkrise seit Jahrzehnten, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Doch auch dieses Mal gehe das Leben weiter. Der Peak der Virusverbreitung in Italien werde laut einer italienischen Studie in drei bis vier Wochen erreicht. Gleichzeitig würden Pharma-Giganten Tag und Nacht an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus forschen. Noch dieses Jahr könnten sie erfolgreich sein.



Bereits bekannt sei die Medizin, die der Wirtschaft und den Aktienmärkten verabreicht werde: Geldspritzen - so groß wie nie. US-Präsident Donald Trump wolle eine Billion Dollar in die Wirtschaft pumpen. Auch in Deutschland und Europa würden die Geldschleusen geöffnet.



Starke Firmen und Tech-Player wie Alibaba, die jetzt schon im Geld schwimmen würden, würden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. DER AKTIONÄR habe daher in der neuen Ausgabe die wichtigsten Aktien einem Check unterzogen: Sei die Bilanz krisensicher, das Geschäftsmodell weiter stimmig? Falle die Antwort positiv aus, würden sich hier bei Abschlägen von 40 Prozent und mehr historisch attraktive Einstiegskurse bieten. Zumal die nächste Super-Krise schon am Horizont lauere: der Tod der Währungsstabilität. Experten, die den Börseneinbruch prognostiziert hätten, würden nun glauben: Die hektische Geldschwemme der Politiker führe zur großen Inflation.



Panik sei kein guter Ratgeber, weder beim Aktienhandel noch bei staatlicher Geldpolitik. Auf Zeiten, in denen dann ein Paket Klopapier wirklich mit wertlosen Geldbündeln aufgewogen werden würde, könne man sich clever vorbereiten - kühlen Kopf bewahren und rechtzeitig Aktien krisensicherer Firmen hamstern. (19.03.2020/ac/a/m)







