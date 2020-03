Nach unten sei es auch für den Aktienkurs von Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L) (minus 6%) gegangen. Der kanadische Einzelhändler für Sportbekleidung habe beim Gewinn für das vierte Quartal zwar die Markterwartungen übertroffen, habe jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr vorlegen können.



Die Aktie von Dell Technologies (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) büße 9% ein. Das Unternehmen habe seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020/21 wegen der Pandemie zurückgezogen.



Hilton (ISIN: US43300A2033, WKN: A2DH1A, Ticker-Symbol: HI91) verliere 5,5 Prozent. Die Hotelkette habe Maßnahmen in Reaktion auf die Pandemie vorgestellt, darunter Entlassungen von Mitarbeitern, die Aussetzung von Aktienrückkäufen und Kosteneinsparungen.



Zu den wenigen Gewinnern in den USA hätten vor allem Aktien aus defensiven Branchen gezählt. So habe beispielsweise die Aktie des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) um 2,6% zugelegt. (30.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen Titel der Kreuzfahrtindustrie unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So gaben Titel wie Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) und Royal Caribbean Cruises (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8) - allerdings habe es am Vortag starke Erholungsgewinne gegeben - um 20% bzw. 15% nach. Unter anderem habe Carnival bekanntgegeben, bis zu USD 7 Mrd. an neuen Schulden aufnehmen zu wollen.