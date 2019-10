Was genau ist der Ausgabeaufschlag?

Wie wird der Ausgabeaufschlag berechnet?

Beispiel:

Ausgabeaufschlag von 6,0 Prozent bei einem Investment von 12.000 Euro = 720 Euro.

Bereits zu Beginn reduziert sich das investierte Vermögen damit auf 11.280 Euro.



Die unterschiedliche Höhe der Aufschläge erklärt sich durch variierende Investmentziele und andere Schwerpunkte. Da zum Beispiel Rentenfonds in festverzinsliche Papiere investieren, liegt ihr regulärer Ausgabeaufschlag zwischen 3 und 3,75 Prozent. Aktien- oder Dachfonds werden nach anderen Investmentzielen ausgerichtet und haben damit einen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent und mehr.



Die Kosten im Blick behalten

Besonders in einer Zeit der niedrigen Zinsen ist es bedeutsam, die Kosten einer Investition im Blick zu behalten. Während überall mit der passenden "Lösung für die Niedrigzinsphase" geworben wird, verändert sich das Risiko der Wertpapiere nicht allein deshalb, weil andere Geldanlagen keine Rendite mehr mit sich bringen. Ein wichtiger Schritt, um dennoch eine Rendite erzielen zu können, ist die Senkung der Anlagekosten. Hierbei handelt es sich um einen Weg, die finanziellen Verhältnisse der Investition abzusichern, ohne bereits zu Beginn durch einen hohen Ausgabeaufschlag in Rückstand zu geraten.



Die Order-Mindestgebühren beachten

Während die Höhe des Ausgabeaufschlags letztlich auch vom jeweiligen Depot abhängig ist, gibt es noch weitere Faktoren, welche die Kosten des Investments entscheidend beeinflussen. So empfiehlt sich ein Blick auf die Order-Mindestgebühren, die bei verschiedenen Brokern unterschiedlich ausfallen. In der Regel gibt es einen Basisbetrag, der für jede Order zu bezahlen ist. Dem tritt dann ein prozentualer Faktor hinzu. Wer mit einer einzigen Order 5.000 Euro investiert, anstatt fünf Orders von je 1.000 Euro aufzugeben, muss den Basisbetrag folglich nur einmal bezahlen. Insgesamt reduzieren sich die Kosten auf diese Weise deutlich.



Im Sinne der wirtschaftlichen Bilanz sind auch automatische Teilausführungen zu umgehen. Werden Aktien gekauft, während deren Kurse stark schwanken, kann bekanntlich ein Höchstpreis mit der Order verbunden werden. Doch dies kann dazu führen, dass die Order in mehrere Tranchen aufgeteilt wird – was die Kosten bei einem Kauf spürbar erhöht. Dieses Risiko lässt sich verringern, indem die elektronische Xetra-Börse in Frankfurt für den Kauf genutzt wird. (02.10.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wer die Börse für eine Investition in Betracht zieht, da klassische Geldanlagen kaum noch Gewinne mit sich bringen, stößt schnell auf den Ausgabeaufschlag. Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich zusätzliche Kosten, die zum Beispiel beim Kauf von Fonds und ETFs anfallen können. Was genau der Ausgabeaufschlag ist, klären wir in diesem Artikel. Zudem geben wir wichtige Tipps.Wörtlich hergeleitet bezeichnet der Ausgabeaufschlag zunächst den Aufschlag, welchen ein Finanzdienstleister für die Ausgabe der gekauften Fonds erhebt. Einmalig erweitern diese Kosten die Summe des Investments und sind direkt vom Käufer zu bezahlen. In der Regel wird dieses Geld zum Abdecken von Entgelten für Beratungs- und Vertriebsdienstleistungen eingesetzt.Je nach Fonds und zuständiger Kapitalgesellschaft schwankt die Höhe des Ausgabeaufschlags stark. Zumeist bewegen sich die Kosten zwischen 0 und 7 Prozent der Investitionssumme. Wichtig ist vor allem die Transparenz, mit der eine Investition vorgenommen wird. Wenige Broker bieten die Gelegenheit, Fonds ohne Ausgabeaufschlag ins Depot zu holen. Da damit keine hohen Kosten zu Beginn der Investition verbunden sind, fällt es letztlich leichter, die gewünschte Rendite zu erzielen.Es ist unmöglich, eine pauschale Aussage zur Höhe des Ausgabeaufschlags zu machen. Da es sich stets um einen relativen Wert handelt, welcher auf Basis des aktuellen Handelswerts berechnet wird, schwankt dieser mitunter stark. Die Nettomethode ist bei der Berechnung der Ausgabeaufschläge der am häufigsten verwendete Weg. Dabei wird angenommen, dass die investierte Summe bereits den Ausgabeaufschlag enthält. An einem Beispiel lässt sich verdeutlichen, welche Auswirkungen diese Kosten hätten: