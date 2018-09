NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

214,06 USD +38,12% (19.09.2018, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (20.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Tilray erinnere an die Börse um die Jahrtausendwende, als die Dotcom-Blase sich v.a. am Neuen Markt aufgebläht und einen Scherbenhaufen hinterlassen habe. Das kanadische Unternehmen sei erst zwei Monate an der Börse und habe in der Spitze eine Performance von 1.665% und eine Marktkapitalisierung von rund 25 Mrd. Dollar erreicht - bei einem prognostizierten Umsatz von rund 155 Mio. Dollar für 2019. Das könne kein gutes Ende nehmen.Die Tilray-Aktie habe sich längst zum Spielball für Zocker und Shortseller entwickelt. Tilray habe bereits vor der Börseneröffnung in den USA rund 40% im Plus notiert. Im Laufe des Handels sei der Titel in der Spitze auf exakt 300 Dollar nach oben geschossen, um in Anschluss binnen kurzer Zeit erneut um 50% intraday wieder einzubrechen. Die hohe Volatilität habe die Handelsplätze zeitweise an ihre Grenzen gebracht. Fünf Mal habe die Tilray-Aktie ausgesetzt werden müssen, der Tageschart spreche Bände. Bedingt werde diese extreme Kursentwicklung durch einen geringen Freefloat und hohe Shortpositionen, u.a. von Citron Research.Die Story rund um Tilray zeige: Der Cannabis-Sektor sei nur für Anleger mit ganz starken Nerven und einer hohen Risikobereitschaft geeignet. Bei Tilray halte "Der Aktionär" an seinem Kauflimit bei 45 Euro fest. Auf dem aktuellen Kursniveau sollten Anleger die Finger von der Tilray-Aktie lassen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2018)Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:198,45 EUR +29,71% (20.09.2018, 11:42)