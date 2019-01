NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (11.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Ein Nackenschlag für die Tilray-Bären: Privateer Holdings, mit 76,25% größter Aktionär des Cannabis-Unternehmens, wolle im ersten Halbjahr 2019 keine der 75 Mio. frei werdenden Aktien veräußern. Am 15. Januar 2019 wäre die Sperrfrist für die Tilray-Papiere abgelaufen. Zu einem Sell-Off durch Privateer Holdings werde es allerdings zunächst nicht kommen, trotz mehrerer 100 Prozent Kursgewinn. Vorbörslich schieße die Tilray-Aktie nach oben.Gut möglich, dass es nun zu einem Short-Squeeze kommen könne. Es dürfte einige Leerverkäufer geben, die auf einen Sell-Off ab dem 15. Januar 2019 - dem Ende der Sperrfrist - gewettet hätten.Die Volatilität bei Tilray bleibe hoch, zu hoch. "Der Aktionär" favorisiere weiterhin die großen Player Canopy Growth und Aurora Cannabis, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2018)Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:82,00 EUR +16,51% (11.01.2019, 15:05)