NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

75,13 USD -0,52% (14.12.2018, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (17.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Wie gewonnen, so zerronnen: Tilray zähle zu den absoluten Senkrechtstartern in diesem Jahr - binnen weniger Wochen habe sich das Papier vom IPO-Preis bei 17 Dollar auf unfassbare 300 Dollar vervielfacht. Mittlerweile notiere die Tilray-Aktie wieder bei 75 Dollar, das Chartbild trübe sich weiter ein. Selbst ein interessanter Deal mit dem Cannabis-Produzenten Rose LifeScience könne der Aktie nicht auf die Sprünge helfen.Tilray pumpe 5,6 Millionen Dollar in den Cannabis-Hersteller, dies seien rund zwölf Prozent der Anteile. Hintergrund des Investments sei eine Vertriebsvereinbarung. High Park Farms, eine Tilray-Tochter, werde vom Partner Cannabis abnehmen und in der kanadischen Provinz Quebec verkaufen.Tilray leide wie Aurora Cannabis und Co unter der Schwäche im Cannabis-Sektor. Kurzfristig könnte hier der Ablauf der Sperrfrist nach dem Börsengang im Juli für Druck sorgen. Diese belaufe sich im Falle von Tilray auf 180 Tage. Der entsprechende Personenkreis könne also ab dem 15. Januar 2019 seine Aktien veräußern. "Der Aktionär" habe mit einem Abstauberlimit bei der Tilray-Aktie bei 75,00 Euro den Einstieg gewagt. Die Zwischenzeitlich angelaufenen Kursgewinne seien mit einem Stoppkurs auf Einstand abgesichert worden. Mittlerweile ist das volatile Papier wieder unter die Absicherung gefallen und wurde ohne Gewinn beziehungsweise Verlust glattgestellt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2018)Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:68,55 EUR +3,08% (17.12.2018, 08:00)