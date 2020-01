Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

19,864 EUR +4,17% (14.11.2019, 18:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

21,98 USD +3,58% (14.11.2019, 18:25)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (15.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.In der Cannabis-Branche sei wieder ordentlich Bewegung zu beobachten. Zum Wochenauftakt habe es bei einigen Werten wieder Kursgewinne in zweistelliger Prozenthöhe gegeben. Am Dienstag hätten zwar schwächer als erwartete Quartalszahlen von Aphria die Aufwärtswelle etwas ausgebremst. Aber selbst an dem Tag habe es große Gewinner gegeben. Insbesondere die Tilray-Aktie habe kräftig zulegen können. Mehr als 22% habe das Plus bei zum Handelsschluss am Dienstagabend betragen.Auslöser für das deutliche Kursplus sei die Meldung gewesen, dass zwei neue Leute in den Vorstand berufen worden seien: zum einen der ehemalige Revlon-Chef Jon Levin, zum anderen der frühere Molson-Coors-Geschäftsführer Michael Kruteck. Diese würden nun bei Tilray als neuer Chief Operating Officer bzw. als neuer Chief Financial Officer agieren.Am heutigen Mittwoch schwanke die Tilray-Aktie noch zwischen einem leichten Plus und einem leichten Minus hin und her. Eine Verschnaufpause nach der gestrigen Rally sei aber auch nicht ungewöhnlich. Das charttechnische Bild der Tilray-Aktie habe sich in jedem Fall deutlich verbessert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)