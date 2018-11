NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

118,70 USD -14,97% (08.11.2018, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (09.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray: Kursanstieg nach gutem Newsflow - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsenexperte finde die Tilray-Aktie zu teuer. Als Cannabis in Kanada legalisiert worden sei, sei die Tilray-Aktie nach oben gegangen. Dann habe sie wieder nachgegeben - das sei eine überfällige Korrektur im ganzen Sektor gewesen. Jetzt hätten die Kurse schon wieder angezogen. Am Mittwoch habe es nämlich gute Nachrichten gegeben. Zum einen sei Cannabis in drei weiteren US-Bundesstaaten legalisiert worden. Zum anderen sei der US-Justiz-Minister entlassen worden, der ein Cannabis-Gegner gewesen sei.Das alles wurde bei der Tilray-Aktie gefeiert, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2018)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:104,99 EUR +0,56% (09.11.2018, 11:37)