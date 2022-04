Im Rahmen des MORE Acts solle Cannabis nicht mehr als verbotene Substanz eingestuft werden. Zudem solle es eine bundesweite Verbrauchssteuer von fünf Prozent geben, die im fünften Jahr nach der Legalisierung auf acht Prozent steigen würde.



Verlaufe die Abstimmung erfolgreich, läge es einmal mehr am Senat, das Gesetz zu verabschieden. Allerdings dürfte dies weiter eine hohe Hürde werden.



Noch sei eine Legalisierung tatsächlich aber noch nicht absehbar, die jüngsten Entwicklungen würden dennoch zuversichtlich stimmen, dass sich mittelfristig etwas tun könnte.



Komme es tatsächlich zu einer Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den USA, wäre dies ein starkes Signal für den gesamten Sektor. Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC), Canopy Growth (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA) und Co würden hiervon stark profitieren. Die zuletzt stark gebeutelten Aktien dürften dann zur Aufholjagd ansetzen. Anleger, die auf ein Comeback der Branche setzen, dabei aber kein Einzelinvestment wagen wollen, liegen bei beim North America Cannabis Select Index (ISIN: DE000SLA9L01, WKN: SLA9L0) des AKTIONÄR richtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Investment in der Cannabis-Branche bleibe aber weiterhin sehr spekulativ. (01.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien der Cannabisbranche haben zuletzt ein Lebenszeichen von sich gegeben, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Grund sei die Aussicht auf eine Legalisierung in den USA. Heute werde hierzu eine wichtige Abstimmung erwartet. Am Donnerstag seien die entsprechenden Vorarbeiten durchgeführt worden. Ein entsprechender Beschluss könnte neuen Schwung in die Branche bringen.