Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

23,71 EUR -2,33% (25.09.2019, 16:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

26,40 USD -0,69% (25.09.2019, 17:11)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (25.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse des Analysten Rupesh Parikh von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse bringt Rupesh Parikh, Analyst beim Investmenthaus Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Bei einem Treffen mit CFO Mark Castaneda seien zwar keine aktuellen Geschäftstrends Thema gewesen.Nichtsdestotrotz zeigen sich die Analysten von Oppenheimer zuversichtlich, dass Tilray Inc. in verschiedenen Märkten Erfolg haben werde (privater Konsum, medizinische Verwendung und Cannabidiol.Analyst Rupesh Parikh weist darauf hin, dass es das regulatorische Umfeld derzeit allen Unternehmen des Sektors etwas Schwierigkeiten bereite. Anleger sollten vorsichtig agieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Tilray-Aktie:23,83 EUR -3,09% (25.09.2019, 16:33)