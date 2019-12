ByteDance sei mit einer Bewertung von etwa 75 Milliarden US-Dollar gegenwärtig das wertvollste Start-up-Unternehmen der Welt. Seine Social-Media-App TikTok weise ein sehr hohes Wachstum vor: Im Februar 2019 sei die Grenze von einer Milliarde Downloads überschritten worden.



ByteDance plane seinen Umsatz, der 2018 bei 7,2 Milliarden US-Dollar gelegen habe, zu verdoppeln. "Eine Möglichkeit hierzu wäre die im Juli angekündigte Produktion eines eigenen Smartphones, auf dem die eigenen Apps wie TikTok bereits installiert sind, um die Benutzer von anderen Marken wegzuholen", so Konstantin Oldenburger.



Wie bereits andere Technologie-Firmen zuvor, könne ByteDance Investoren mit 700 Millionen täglich aktiven Nutzern locken. Eine effektive Monetarisierung dieser Zahl könnte sich in enormen Umsätzen und Gewinnen niederschlagen.



"Allerdings müssen die Aktien des Unternehmens mit einem vernünftigen Wert angesetzt werden. Anleger sind heute sehr viel kritischer als noch vor wenigen Jahren. ByteDance muss bei einem Börsengang den Fehler einer unrealistischen Überbewertung", sage Konstantin Oldenburger. (09.12.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Betreiber der Social Media Plattform TikTok, ByteDance, steht zurzeit stark in der Kritik, Beiträge nach den Vorstellungen der Regierung Chinas zensiert und dadurch bestimmte Personengruppen gezielt ausgeklammert zu haben, so Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker IG Europe.Trotz dieser Kritik, herrsche dennoch das Gerücht an den Kapitalmärkten vor, dass ByteDance, einen Börsengang plane.