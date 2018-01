Die Top 10 der 100 Global Technology Leaders:



UNTERNEHMEN/ LAND:



Microsoft/ USA

Intel/ USA

Cisco/ USA

IBM/ USA

Alphabet/ USA

Apple/ USA

Taiwan Semiconductor Manufacturing/ Taiwan

SAP/ Deutschland

Texas Instruments/ USA

Accenture/ Irland



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Thomson Reuters hat heute in seiner ersten Liste der Top 100 Global Technology Leaders die 100 führenden Technologieunternehmen der Welt vorgestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Es handelt sich dabei um ein Programm, das die operativ gesündesten und finanziell erfolgreichsten Unternehmen der Branche ermittelt.Die branchenweit erste ganzheitliche Bewertung der führenden Technologieunternehmen von heute verwendet einen Algorithmus mit 28 Datenpunkten, um objektiv Organisationen zu ermitteln, die in der heutigen komplexen Geschäftsumgebung zukunftsfähig sind. Die Methodik misst die Leistung über acht Säulen hinweg: Finanzen, Management und Vertrauen der Investoren, Risiko und Belastbarkeit, Gesetzeskonformität, Innovation, Menschen und soziale Verantwortlichkeit, Umweltverträglichkeit und Ruf. Das zum Patent angemeldete Konzept wurde von Thomson Reuters Labs entwickelt."Technologieunternehmen agieren mit Warpgeschwindigkeit und sehen sich mit wettbewerbsorientierten, regulatorischen, rechtlichen, finanziellen, finanziellen, Lieferketten- und zahlreichen anderen Herausforderungen konfrontiert. Oftmals stellt ihr finanzieller Erfolg ihre operative Integrität in den Schatten und macht es dadurch schwierig, Unternehmen mit einer echten Langlebigkeit für die Zukunft zu identifizieren", sagte Alex Paladino, Globaler Geschäftsführer der Thomson Reuters Technology Practice Group. "Mit den Top 100 Global Tech Leaders haben wir die einzigartigen Datenpunkte identifiziert, die die Technologie- und Branchenführerschaft im 21. Jahrhundert verkörpern. Herzlichen Glückwunsch an alle Unternehmen, die in die Liste aufgenommen wurden."- Sie stellen eine Gesamtheit von über 5.000 anderen Technologieunternehmen in den Schatten, die in den Unternehmensklassifizierungen von Thomson Reuters den Technologiesektor umfassen.- Sie übertreffen die Indizes Nasdaq, S&P 500 und MSCI World mit Kursveränderungen im Jahresvergleich um 3,91 Prozent, 4,04 Prozent bzw. 7,1 Prozent.- Sie übertreffen die globalen Indizes in Bezug auf andere Faktoren, wie z. B. F&E-Investitionen im Vergleich zum Vorjahr, prozentuale Veränderungen der Mitarbeiter und der Umsätze.- Fünfundvierzig Prozent haben ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten; Japan und Taiwan sind die nächst produktivsten Regionen mit jeweils 13 Top-100-Technologieunternehmen.- In der Liste enthalten sind führende Anbieter wie Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft sowie neuere Technologieanbieter wie HPE, Nvidia, Symantec und VMware.