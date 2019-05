Des Moines (www.aktiencheck.de) - Theresa Mays Ankündigung, am 7. Juni zurückzutreten, kommt wenig überraschend, so Seema Shah, Senior Global Investment Strategist bei Principal Global Investors.Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen ohnehin die Extremoptionen eines No-Deal-Brexit oder No Brexit wesentlich wahrscheinlicher zu sein als ein ausgehandelter, geregelter Brexit, so die Experten von Principal Global Investors. Der parlamentarische Aufschrei über Mays Vorschlag einer Abstimmung über ein zweites Referendum deute darauf hin, dass diese Option erneut vom Tisch sein könnte.Das Pfund habe in den letzten Wochen einen Rückgang gegenüber dem US-Dollar auf 1,27 USD verzeichnen müssen. Das spiegele eine Neubewertung der Brexit-Risiken wider, die mit dem Ende von Theresa Mays Amtszeit als Premierministerin einhergehen würden. Das heißt nicht, dass wir einen No-Deal-Brexit bereits auf diesem Niveau einpreisen, so die Experten von Principal Global Investors. Vielmehr indiziere der Markt bislang nur, dass das Risiko eines No-Deal-Brexits angestiegen sei. Sollte dieses Albtraumszenario Realität werden, dürfen Marktteilnehmer eher von einer Parität des Pfunds zum US-Dollar ausgehen. Diskussionen um eine mögliche Zinsanhebung durch die Bank of England würden somit unverständlich bleiben. Die Zunahme von Unsicherheit und Volatilität würden eher suggerieren, dass der wahrscheinlichste Weg für die britischen Zinsen nach unten und nicht nach oben weise. (Ausgabe vom 24.05.2019) (27.05.2019/ac/a/m)